Rødt kritisk til dagligvarebransjen – vil forby krympflasjon

– De siste årene har jeg fått innboksen full av bilder fra folk som har vært i butikken og sett eksempler på dette, sier partileder Marie Sneve Martinussen, til E24.

Krympflasjon, årets nyord i 2022, betyr at innholdet i varen du kjøper på butikken krymper, mens prisen enten er den samme eller har økt.

Sneve Martinussen viser til Frankrike, der butikkene nå er pålagt å merke produkter som har blitt krympet.

– Krympflasjon er jo bare lureri, og det gjør det vanskelig for kunder å følge med på hva prisene er og hva de burde være, sier Martinussen.

Et annet av de 40 forslagene på Rødts liste er at konkurranselovgivningen skal sikre at kjeder med sterk markedsstilling i grossist- og distribusjonsvirksomhet plikter å gi alle aktører i dagligvaremarkedet tilgang til disse tjenestene.

Listen har også et punkt om at man skal utrede modeller for oppsplitting av kjeder med sterk markedsstilling.

