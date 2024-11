Regjeringen har lovet mer penger til kommunene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredag klokka 11.45 har kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) hasteinnkalt til pressekonferanse om kommuneøkonomien.

I et bilde Brenna la ut på Facebook fredag morgen, kikker hun gjennom det som ser ut som et manus før pressekonferansen.

– 5 milliarder i varig økte overføringer vil ikke løse alle utfordringer. Selv med disse ekstra midlene vil mange kommuner fortsatt gjennomføre tøffe prioriteringer lokalt, står det på arket.

Bildet ble raskt slettet og regjeringen har ikke bekreftet at dette er summen de vil gi.

Bakteppet for pressekonferansen er at flere kommuner sliter med å få budsjettene til å gå opp, både i år og for neste år.

Regjeringen har tidligere lovet mer penger til kommunene i den såkalte nysalderingen av årets statsbudsjett, som vanligvis kommer i månedsskiftet november/desember.

– Vi har sagt at staten skal stille opp, sa Sande etter et møte med kommuneorganisasjonen KS tidligere i måneden.

Han varslet da også at regjeringen forhåpentligvis kunne komme med noen signaler om hvor mye penger det er snakk om allerede før nysalderingen er klar.

KS har sagt at flere kommuner styrer mot et underskudd i år.

– Det er betydelige beløp som trengs. Hvis du ser på budsjettundersøkelsen vår, er overskridelsen allerede på bortimot 10 milliarder kroner. Så tallene er store, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i KS etter møtet med Sande.

