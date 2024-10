Kommunene mot største underskudd på 40 år tross rekordhøye frie inntekter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vi må tilbake til 1987 for å finne et driftsresultat som er i nærheten av å være like svakt som det kommunene ligger til å få i år, ifølge kommuneorganisasjonen KS. Det er TV 2 som bringer nyheten mandag.

Oversikten viser at kommunenes samlede driftsresultat har gått solid i pluss helt siden underskuddet på 1 prosent året da finanskrisen brøt ut. Siden toppen i 2021 på 4,7 prosent, har resultatet falt. I år ligger underskuddet til å bli på 2 prosent, ifølge KS-økonom Sigmund Engdal.

– Det går ikke jeg god for. Det er et rekordhøyt antall kroner i frie inntekter, men situasjonen for kommunene er krevende. Det erkjenner vi, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han påpeker at kommuneøkonomien lider under høy prisstigning og svikt i skatteinntektene.

– Det har vi nå dialog med KS om, for å se hvordan vi kan avhjelpe situasjonen. Det kommer mer penger til kommunene, men vi skal ha gode samtaler for å finne ut hva som er riktig nivå og riktig bidrag, sier Støre.

