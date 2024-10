Utdanningsminister Hoel: – Høyre i byråd nedprioriterer Fagskolen

– Høyre snakker om at de vil prioritere fagskolene. Men det er bare i teorien, ser det ut til. I praksis så kutter de i støtten, og det er veldig uheldig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Dagsavisen.

Foreslår kutt

I budsjettet for neste år foreslår byrådet å kutte i støtten til Fagskolen med fem millioner kroner, og 10 millioner i 2026.

Nyheten fikk Fagskolen til å reagere.

– Dette er dramatisk for oss. I løpet av to år betyr det en innsparing på 14,5 prosent i vårt driftsbudsjett, noe som sterkt vil ramme vårt studietilbud og våre studenter og deretter Oslos arbeidsliv, sa rektor Kirsti Andresen, ved Fagskolen Oslo til utdanningsnytt da Oslobudsjettet ble lagt fram.

Fagskolen

Fagskolene tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor helse- og sosialfag, maritime og tekniske fag, grønne fag, kunstfag, kreative fag, merkantile fag, IKT-fag, og religiøse fag.

Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fag- eller svennebrev, eller tilsvarende realkompetanse.

Om lag halvparten av fagskolene er offentlige og drives hovedsakelig av fylkeskommunene, mens andre er private. Tre fagskoler er statlig drevet.

Mange fagskoler tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.

Utdanningene som tilbys ved fagskoler legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet, og kalles «arbeidslivets utdanning». Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer.

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden forklarte kuttene slik i Dagsavisen:

Oslos skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H). (Oslo kommune)

– I en tid med økte kostnader og lavere inntekter må vi se på hvordan vi bruker ressursene til kommunen mest mulig effektivt.

Hun fulgte opp med å si at regjeringen er Oslo-fiendtlig.

– Jeg tar gjerne oppfordringen og snakker med forsknings- og høyere utdanningsministeren fra Senterpartiet, og da vil budskapet være krystallklart: nå må den Oslofiendtlige regjeringen slutte å kutte i overføringene slik at vi kan satse enda mer på yrkesfag og fagarbeidere fremover, sa byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

– Byråden er hjertelig velkommen til å ta kontakt om hun trenger å oppklare dette. Det er kort vei mellom oss, svarer Hoel.

Satser

Det er mangel på fagarbeidere i Norge, enten det er innen helse eller byggfag.

NHOs kompetansebarometer for 2023 viste at bransjen manglet 12.000 fagskoleutdannede i 2024. Navs bedriftsundersøkelse viser at det er en generell mangel på faglært kompetanse, og at elektrikere, tømrere og snekkere er alle på topp-ti-listen over yrker med størst mangel.

– Remen Midtgarden peker på regjeringen, og gir oss skylden. Det er feil. Vi satser tungt på fagskolene. I neste års budsjett har vi prioritert 1.000 nye studieplasser til fagskolene, i tillegg til de vi har finansiert fra før. Det er Høyre i Oslo som kutter, sier Hoel.

Fagskolene gir høyere yrkesfaglig utdanning for de som har tatt yrkesfag på videregående, og som ønsker å etterutdanne seg.

– Fagskolene tilfører arbeidslivet viktig kompetanse. Å satse på fagskolene, som regjeringen gjør, er det eneste fornuftige. Høyre gjør det stikk motsatte, mener Oddmund Hoel.

