Undersøkelse: Mange ansatte i Oslo kommune tør ikke si det de mener

Det kommer fram i rapporten «Ytringskultur i Oslo kommune», skriver Klassekampen.

Ifølge rapporten er 23 prosent av de ansatte helt eller delvis enig i at påstanden «Jeg tør ikke si det jeg mener fordi jeg er redd for hva som kan skje (fryktkultur)».

I tillegg svarer 34 prosent at de er helt eller delvis uenig i at de kan «si det [de] vil, så lenge det ikke er taushetsbelagt».

Kommunerevisjonen har undersøkt situasjonen i byrådsavdelingen for finans, i helseetaten i kommunen og i bydel Østensjø.

De oppsummerer i rapporten at det er for dårlig og lite systematisk arbeid med ytringskulturen i seksjonene de har undersøkt, selv om vedtakene kommunen har fattet, kan legge til rette for ytringsfrihet for de ansatte.

De anbefaler at det vurderes ytterligere tiltak.

