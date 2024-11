Donerer PC-er – skal gi skolegang for tusentalls ukrainske barn

– Dette er et eksempel på et samarbeid som kan gjøre en forskjell i livene til skolebarn.

Det sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H). Han besøker OsloKollega, som ansetter mennesker med behov for ekstra tilrettelegging i arbeidslivet, sammen med den ukrainske ambassaden og Utdannings- og kompetanseetaten (UKE).

Samarbeidet kommer som følge av den brutale krigføringen i Ukraina, der 600.000 ukrainske skolebarn har måttet flytte skoletimene sine over på nett. Halvparten av disse får ikke gå på skolen fordi de mangler nødvendig datautstyr.

– Tusenvis av ukrainske skoler er ødelagt. Målet med dette prosjektet er å gi utdanning til samfunnene i Ukraina som har lidd mest i krigen, og som virkelig trenger den hjelpen, sier førstesekretær ved den ukrainske ambassaden, Oksana Gaiduchok.

Prosjektet ble først lansert av den ukrainske Olena Zelenska-stiftelsen, sammen med Ukrainas utdannings- og vitenskapsdepartement og digitaliseringsdepartement. Ambassaden kontaktet Oslo kommune for å be om bidrag til prosjektet.

– Initiativet sender et budskap om at vi ikke bare er bekymret for det som skjer nå, men at vi også ser inn i fremtiden. At vi bryr oss om barna våre. Det er det som gjør prosjektet så spesielt, for det er barna som er mest sårbare, sier hun.

Hittil er 973 datamaskiner samlet inn og omtrent 250 klare for å sendes videre til utdanningsinstitusjoner i Ukraina. OsloKollega forventer mange flere i løpet av det neste året.

Med hjelp fra organisasjonen PUTE, som jobber med å frakte hjelp og utstyr til Ukraina, skal to lastebiler med datautstyr sendes til utdanningsinstitusjonene i Ukraina i løpet av november. Det er enda ikke avklart hvilken region.

(f.v.) Arbeidsleder Apostolos Stagos og tekniker Vidar Tran viser byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) hvordan programmet Blancco fungerer. (Noa Sæther)

– Vinn-vinn-vinn

– At det kom en henvendelse fra ambassaden var veldig god timing. Det er mange ting som har fungert sammen, sier Lae-Solberg.

I fjor høst fikk Oslo kommune beskjed fra den ukrainske ambassaden om behov for datautstyr midt i et pågående prosjekt med å oppgradere kommunens datamaskiner.

– Da kan vi gi vårt bidrag ved å bruke PC-ene i Oslo kommune som uansett skal oppgraderes, men som fungerer fint for ukrainske skolebarn, sier Lae Solberg.

Kommunen kontaktet OsloKollega, som sørget for kvalitetssikring og sikker sletting av PC-ene.

– Det er vinn-vinn-vinn, så det har vært stor stas for oss å få lov til å gjøre dette, sier avdelingsleder ved OsloKollega, Merete Jangås.

Petter Frølich (H) Peter Frølich (H) er en av grunnleggerne av Fritt Ukraina. (Gorm Kallestad/NTB)

– Eksempel til etterfølgelse

Peter Frølich (H) er styreleder i organisasjonen Fritt Ukraina, som samler inn utstyr til de ukrainske styrkene i Ukraina. Han er også leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Organisasjonen sender selv datamaskiner til ukrainske soldater og deres kommandosentraler, og Frølich har sett med egne øyne hva slike initiativer gjør for de utsatte samfunnene i Ukraina.

– Jeg hyller dette initiativet, virkelig. Rundt 4000 skoler i Ukraina er bombet. Til sammenligning finnes det 2700 grunnskoler i Norge. Hver eneste datamaskin vil gjøre en forskjell for ukrainske skolebarn, sier han.

Han mener at Oslo kommune har gitt god støtte til Ukraina.

– Byrådet har gitt rundt 15 millioner til å bygge opp en avdeling for skadde soldater. De har også tatt imot ukrainske skolebarn på egen regning. Det er et eksempel til etterfølgelse for mange andre kommuner.

