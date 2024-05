Byrådet i Oslo med milliongave til barnesykehus i Lviv

I revidert Oslobudsjett er det satt av 15 millioner kroner i støtte til et barnesykehus i den ukrainske storbyen Lviv.

I møtet for fire uker siden, hvor Lvivs-ordfører Andriy Sadovyi også møtte finansbyråd Hallstein Bjercke (V), og leder av Fritt Ukraina, undertegnet byrådslederen på at Oslo slutter seg til Unbroken-nettverket av byer som støtter Ukraina på en ikke-militær måte.

– Vi hadde et møte hvor han orienterte om Unbroken, og at han håpet at vi kunne støtte initiativet. Han ba ikke om noe konkret, sier byrådsleder Lae Solberg (H) til Dagsavisen.

Ba om møte

Ordføreren var i Norge for å møte blant annet nasjonale myndigheter, og ba spesifikt om å få møte byrådslederen under besøket i Norge.

– Det gjorde inntrykk å høre ham fortelle om hvordan barn blir lemlestet og får varige skader, både fysisk og psykisk på grunn av krigen. Hvordan de får drømmer og fremtidshåp knust. Samtidig er det viktig å vite at det finnes håp, og det berørte meg å få informasjon om hvilke muligheter Unbroken gir, og hvordan barna får hjelp til å bygge opp livet på nytt, sier han.

Etter møtet tok Lae Solberg kontakt med internasjonal avdeling på rådhuset for å få innspill til hvordan Oslo kommune kunne bidra.

– Vi fant ut at det å gi støtte til medisinsk utstyr var en god løsning, sier byrådslederen.

15 millioner kroner

Byrådet har satt av 15 millioner kroner i revidert Oslobudsjett til barnesykehuset St. Nicholas, som tilpasser protester og hjelper barn som har lidd under Putins hensynsløse krigføring.

Støtten fra Oslo kommune vil bidra til at sykehuset kan gi bedre behandling til flere ukrainske barn, også de som er skadet som et resultat av krigen, — Eirik Lae solberg (H), byrådsleder

– Jeg har hatt flere møter med representanter for Ukraina, blant annet med ordfører Andriy Sadovyir i Lviv, en by som ligger vest i Ukraina. Det de har behov for er å styrke kapasiteten ved barnesykehuset St. Nicholas, som inngår som en del av et rehabiliteringssenter, sier Eirik Lae Solberg.

Oksana, en sykepleier fra Lysychansk, mistet begge beina og fire fingre på hånden, da hun i mars tråkket hun på en landmine, som eksploderte. (Emilio Morenatti)

– Lviv har bygd opp et nasjonalt rehabiliteringssenter, Unbroken, som skal hjelpe ukrainere som er blitt skadet i krigen. Støtten fra Oslo kommune vil bidra til at sykehuset kan gi bedre behandling til flere ukrainske barn, også de som er skadet som et resultat av krigen, sier byrådslederen.

Han vil også ta kontakt med Oslo universitetssykehus, for å høre om deres kompetanse kan brukes i Unbroken-prosjektet.

Les også: Her trener det ukrainske «heimevernet» på krig

Besøkte Lviv

Dagsavisen besøkte Lviv og ordfører Andriy Sadovyir for snart ett år siden. Da møtte vi en preget og sliten ordfører på hans kontor i Lvivs rådhus.

Lviv-ordfører Andriy Sadovyi fortalte stortingsrepresentantene Frode Jacobsen og Trine Lise Sundnes (begge Ap) om hvordan livet er i byen vest i Ukraina mens landet er under angrep fra Russland, under ette besøk i juni i fjor. (Tom Vestreng)

– Vi må demonstrere at vi ikke lar oss knekke. Ukrainske folk er modige og folk som besøker oss er modige. Takk for støtten! Dere må ha tro på at vi vinner. Jeg tror på seier. Vi må bygge seieren sammen. Aldri gi opp – det er bare seier som gjelder, oppfordrer han.

Lviv er vanligvis en rolig og trygg by, men da Dagsavisen var der, gikk flyalarmen om natten, og vi kunne høre drønn fra droner som ble skutt ned av ukrainsk luftvernartilleri i det fjerne.

– Folk søker ikke alltid dekning i bomberom når alarmen går heller, fordi de er vant til dette. Byen er likevel kontinuerlig berørt av krigen, sier ordføreren og forteller at de hele tiden er på vakt.

Selv om Lviv vanligvis er en rolig og trygg by, er den preget av krigen, og de vet aldri når de kan bli rammet av russisk artilleri.

– En av de viktigste sakene i revidert budsjett er at vi ønsker å hjelpe barnesykehuset i Lviv som tilpasser proteser og hjelper barn som har lidd under Putins hensynsløse krigføring, sier Lae Solberg.

– Det er viktig at vi ikke blir vant til krigshandlinger som skader og lemlester sivilbefolkningen. Vi kan ikke venne oss til at barn blir traumatisert og får varige skader som følge av krig, sier Eirik Lae Solberg.

Les også: Rett etter gruppa krysset grensen til Ukraina, bredte panikken seg

Oppfordring

Nå har byrådet bidratt med 15 millioner, og nå håper han at regjeringen følger opp.

– Jeg vil gjerne komme med en vennlig oppfordring til regjeringen: Når Oslo kommune legger 15 millioner på bordet, hadde det vært hyggelig om nasjonale myndigheter matchet det med en tilsvarende støtte med midler fra Nansen-programmet for Ukraina, sier Lae Solberg, og får støtte av Hallstein Bjercke.

Lvivs ordfører Andriy Sadovyir (til venstre, byrådsleder Eirik Lae Solberg og finansbyråd Hallstein Bjercke. (Privat)

– Oslo svarer med å støtte et viktig medisinsk tiltak for å hjelpe krigsskadde barn. Vi går foran som bysamfunn ved å støtte noen av dem som er rammet hardest av krigen. Vi skal hjelpe ofrene for Putins krigsforbrytelser. Byrådet mener alvor når vi i byrådserklæringen skriver at «Oslo skal gå foran som et forbilde når verden rundt oss er preget av uro og krefter som setter demokratiet og friheten under press», sier finansbyråd Hallstein Bjercke.

Ukrainas helseminister, Victor Lyashko har i ettertid sendt denne kommentaren på hva denne støtten betyr for Unbroken, og for Ukraina i en krevende tid.

«Ukrainas helsedepartement setter stor pris på Oslos beslutning om å støtte ukrainere som har lidd under den pågående krigen. Støtten vil bli gitt til St. Nicolas barnesykehus i Lviv, som behandler barn fra hele Ukraina, inkludert frontlinjeområdene. Vi er takknemlige overfor alle partnere som støtter ukrainerne i deres kamp for å forsvare friheten. Min takknemlighet går også til den norske regjeringen og alle landets innbyggere for at de står sammen med oss i den tragedien vi står overfor som nasjon», sier han.

---

Unbroken

Unbroken Charitable Foundation er en veldedig organisasjon som har som hovedmål å samle inn midler til veldedige og sosiale prosjekter for å støtte aktivitetene til det nasjonale rehabiliteringssenteret «Unbroken» i First Medical Union of Lviv.

Det nasjonale rehabiliteringssenteret «Unbroken» er et unikt sted der voksne og barn som er rammet av krigen, får omfattende og kvalifisert medisinsk behandling. Her tilbys akuttmedisinsk behandling, rekonstruktiv kirurgi, ortopedi og robotproteser. Ofrene får ikke bare proteser, de blir også produsert her. I tillegg tar senteret seg av fysisk, psykisk og psykososial rehabilitering av skadet militært personell og sivile. All pasientbehandling er gratis.

Kilde: Unbroken.org.ua

---

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?