Trygdeskandale-ofre tapte i retten – vurderer å anke til Høyesterett

Arteid peker på at det er dissens på flere punkter, og mener at lagmannsretten etter deres syn i stor grad har fulgt statens argumenter, og ikke har vurdert tilstrekkelig om de ansvarlige har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

– Lagmannsretten argumenterer for at myndighetenes opptreden i NAV-saken ikke kan utgjøre grov uaktsomhet på noen måte som gir NAV-ofrene noen rett til reell oppreisning, skriver Arteid i en uttalelse til NTB.

Særlig reagerer han på at den tredje saksøkeren, som ble rettsforfulgt, men ikke fengslet, ikke fikk medhold i sitt krav om oppreisning.

– Siden saken er en pilotsak for et senere gruppesøksmål betyr avslaget at titusener av ofre i samme situasjon har blitt fratatt sine rettigheter, skriver han.

