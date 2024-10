Regjeringen stemte imot å bevare det de vil bevare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjedde under Stortingets behandling av villreinmeldingen i juni, opplyser Lars Haltbrekken i SV.

Da fremmet SV, Rødt og MDG i fellesskap, seks forslag for å bedre forholdene for villreinen. Haltbrekken mener to av dem var spesielt viktige:

Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot bygging av nye hytter i villreinens leveområder, også i eksisterende hyttefelt.

Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot alle nye inngrep i villreinens leveområder.

Disse forslagene ble nedstemt fordi både Ap og Sp stemte imot dem. Det samme gjorde Høyre og Frp, forteller Haltbrekken.

Det burde de ikke har gjort, ifølge SV-politikeren.

– Vi må bare innse at det er bygget for mange veier, kraftverk og hytter i villreinens leveområder. Det må ta slutt, understreker Haltbrekken.

– Det trengs klare forbud mot ødeleggelser av villreinens leveområder om vi skal klare å ta vare på villreinen, sier Lars Haltbrekken (SV). (Terje Pedersen /NTB)

I dårlig tilstand

Som Dagsavisen nylig skrev, vil regjeringen i stort monn basere seg på de nasjonale villreinområdene for å kunne bevare 30 prosent av landarealene i Fastlands-Norge, på Svalbard og Jan Mayen innen 2030.

En så omfattende bevaring av naturen vil være i tråd med både den globale naturavtalen fra 2022, og regjeringens egen handlingsplan for naturmangfold, som ble presentert i slutten av september.

Villreinen forvaltes i dag i 24 områder, hvorav ti av dem omtales som «nasjonale».

For disse områdene er det laget regionale planer «som skal balansere bruk og vern», og disse planene «skal legges til grunn for kommunenes arealplanlegging», opplyser Miljødirektoratet.

Likevel konkluderte samme direktorat våren 2022, at seks av de ti nasjonale villreinområdene var i «dårlig tilstand» blant annet fordi «hyttebygging og økt aktivitet i fjellet bidrar til fortrenging av villreinen, særlig i utkanten av villreinområdene.»

– Ikke veien å gå

I april la regjeringen fram en stortingsmelding om villreinen. Det var heller ikke lystelig lesning for dem som er opptatt av villreinens ve og vel.

Av alle de 24 villreinområdene, er det nemlig hele 12 som har dårlig kvalitet, framgår det her.

11 har middels kvalitet, og bare ett mindre villreinområde har god kvalitet.

– I dag finner vi nesten hele den europeiske bestanden av villrein i Norge. Norge har et stort ansvar for å ta vare på arten, uttalte Andreas Bjelland Eriksen (Ap), som da var klima- og miljøminister.

For å ivareta dette ansvaret vil regjeringen blant annet at «det skal være en høy terskel for nye inngrep i villreinområdene».

Det å stanse hyttebyggingen og andre inngrep helt, blir å gå for langt, synes Tore O. Sandvik (Ap), som nå har overtatt som klima- og miljøminister etter Andreas Bjelland Eriksen.

­– Regjeringen mener et totalforbud mot tiltak i villreinens leveområder ikke er veien å gå, sier Sandvik til Dagsavisen.

– Hver sak må vurderes for seg, men slik at det skal være høy terskel for eventuelle inngrep som kan virke negativt inn på villreinene og dens leveområder.

– Et totalforbud mot tiltak i villreinens leveområder ikke er veien å gå, mener klima- og miljøminister Tore O. Sandvik. (Javad Parsa/NTB)

– Holder ikke lenger

– Vår hovedprioritering er å ta vare på villreinen, sier Sandvik også.

– Derfor har regjeringen i stortingsmeldingen om villrein foreslått en rekke tiltak som samlet skal sørge for at tilstanden til villrein blir bra. Vi jobber nå med å utvikle seks tiltaksplaner for syv villreinområder, som vi vil sende på høring.

Av stortingsmeldingen framgår det at regjeringen vil at «alle avgjørelser og aktiviteter i villreinfjellet skal ses i sammenheng, og at hensynet til villrein må i større grad løftes fram og vektlegges.»

Regjeringen vil dessuten «styrke arbeidet med å kanalisere ferdselen vekk fra områder som er viktige for villrein, og ut mot områder der ferdselen ikke forstyrrer villreinen.»

Slik Lars Haltbrekken i SV vurderer det, må det kraftigere lut til for å redde villreinen og villreinområdene.

– Det holder ikke lenger med milde oppfordringer om at naturen her skal tas vare på, sier SV-politikeren.

– Det trengs klare forbud mot ødeleggelser av villreinens leveområder om vi skal klare å ta vare på villreinen.

– I dag sitter kommunene hver for seg og bestemmer om det skal bygges flere hytter eller etableres nye hyttefelt. Ofte kan man tenke at dersom vi ikke gjør det så vil nabokommunen gjøre det. Et nasjonalt forbud mot nye hyttefelt generelt og nye hytter i villreinens leveområder spesielt, løser dette. Da kan ikke lenger nabokommunen bygge ut, påpeker Haltbrekken.

