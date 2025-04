Nei, MDG gir ikke ved dørene

I et innlegg i Dagsavisen (4. april) hever professor Dag Øistein Endsjø at MDG har begått politisk selvmord ved å si at vi helst ønsker å støtte en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet.

Det er en alvorlig påstand, og den hviler på en grov feilforståelse – enten bevisst eller uvitende.

Å si at vi har kastet bort vår mulige vippeposisjon er direkte feil.

La oss være tydelige: MDG har ikke gitt noen blankofullmakt til Ap. Vi har sagt hvem vi først vil snakke med dersom vi kommer på vippen – og det er ikke så veldig oppsiktsvekkende.

Svein Helge Grødem MDG kommer aldri til å støtte en regjering som viderefører dagens destruktive oljeavhengighet eller som ikke forstår alvoret i naturkrisa, skriver Svein Helge Grødem. (Privat)

Det betyr ikke at vi uten videre gir fra oss vår forhandlingsmakt. Vi har ikke lovet å støtte et regjeringsprosjekt uten innrømmelser. Vi har sagt at vi vil bruke en eventuell vippeposisjon til å kjempe for grønn politikk.

Dette handler ikke om «trosblindhet» eller «kvasireligiøse» holdninger, slik Endsjø insinuerer. Det handler om realpolitikk. Det er stor forskjell på å gå i forhandlinger og å love støtte uansett hva som skjer.

Hvis Endsjø har lest MDGs uttalelser som et betingelsesløst ja til alt Ap måtte finne på, da har han enten lest selektivt eller bevisst tolket i verste mening.

Dette er ikke tiden for dommedagsprofetier og nedlatende analyser fra akademiske kontorer.

Vi har vært helt klare: MDG kommer aldri til å støtte en regjering som viderefører dagens destruktive oljeavhengighet eller som ikke forstår alvoret i naturkrisa.

Heller ikke Arbeiderpartiet slipper unna krav, og det vet de. Å si at vi har kastet bort vår mulige vippeposisjon er derfor direkte feil.

La oss minne om én ting til: Meningsmålinger er ikke valg. Små bevegelser innenfor feilmarginene kan vippe alt.

MDG ligger nær sperregrensen – dette kan bli vårt mest avgjørende valg noensinne. Senterpartiet kan falle under sperregrensen, Fremskrittspartiet kan miste sin tosifrede oppslutning. Alt er i spill.

Vi kommer aldri til å gi bort grønn politikk gratis.

Dette er ikke tiden for dommedagsprofetier og nedlatende analyser fra akademiske kontorer. Dette er tiden for å samle krefter rundt de grønne løsningene og vise velgerne at MDG er partiet som tør å stå opp for natur og klima – uansett hvem vi må forhandle med.

Vi er klare. Vi har ryggrad. Og vi kommer aldri til å gi bort grønn politikk gratis.

