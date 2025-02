Kan gå på kjempesmell på Melkøya

8. april skal energi- og miljøkomiteen avgi innstilling om elektrifiseringen av Melkøya. Det ble bestemt tirsdag. Både SV, Frp, Rødt, MDG og Sp fremmet 4. februar forslag i Stortinget om å stoppe elektrifiseringen av Melkøya, gassanlegget rett utenfor Hammerfest i Finnmark.

– Selv om forslagene er ulike, skal vi forsøke å samle oss om noe, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

Greier de å samle seg mot regjeringsplan, kan Støre-regjeringen gå på et stort nederlag i Stortinget – og det ved hjelp av sin tidligere regjeringspartner Sp.

Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Vil snakke sammen

Ifølge Haltbrekken er det ennå ikke satt en dato for votering og debatt i stortingssalen. Men 8. april vil energikomiteen altså avgi sin innstilling der det vil gå fram om det faktisk blir flertall for å stoppe regjeringens ambisiøse planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

MDG, Frp, SV og Rødts forslag vil bli behandlet samlet.

Sps forslag er mer generelt mot elektrifisering av sokkelen, men handler også om Melkøya, og vil bli behandlet for seg.

Men alle partier som ønsker å stoppe regjeringens prestisjeprosjekt i nord kommer til å snakke sammen de neste ukene, selv om forslagene spriker og man stiller med ulike alternativer. Partiene kan få med seg også KrF og Venstre og slik danne et flertall mot Ap og Høyre.

Vil stenge anlegget

Lengst går MDGs forslag, som rett og slett vil stenge hele anlegget, som i dag får energi fra et gasskraftverk som utgjør Norges største punktutslipp for CO₂. Frp vil på sin side stoppe all elektrifisering og fortsette med gasskraftverk som nå.

SV vil gå for gasskraftverk med såkalt karbonfangst og lagring.

– Det forslaget SV har levert, handler egentlig ikke om stans i elektrifiseringen av Melkøya, men at vi vil elektrifisere med en annen strømkilde, sier Haltbrekke til Dagsavisen.

– For oss i SV handler dette om å kutte utslippene fra Melkøya og å ta vare på naturen i Finnmark.

Lars Haltbrekken er SVs energipolitiske talsperson på Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ønsker utslippskutt

Planen om elektrifisering ble vedtatt i Støre-regjeringen når Sp fortsatt var med, og ble offentliggjort på Melkøya midt i valgkampen i august 2023. Regjeringen vil elektrifisere anlegget for å kutte utslipp fra gasskraftverket, og kombinere det i en pakke med industri – og kraftutbygging i hele Finnmark. Planen har vært omstridt fordi mange frykter at Melkøya vil legge beslag på for mye strøm i Finnmark, at dermed prisene vil stige og at utbygging av vindkraft vil gripe for mye inn i natur og reindrift.

Nå som Sp har gått ut av regjeringen, vil de altså ha omkamp sammen med de andre opposisjonspartiene på Stortinget.

Greier partiene å samle seg om noe, kan Sp være med på å påføre sin gamle regjering tidenes smell i Stortinget.

– Svært skadelig

Energiminister Terje Aasland (Ap) har advart opposisjonen mot omkampen og mener det er for seint å snu. Han har påpekt at 30 prosent av prosjektet er gjennomført, og at alle kontrakter er tildelt.

Ifølge Equinor er fem milliarder kroner allerede investert i prosjektet, mens totalt 13 milliarder er låst i kontrakter.

– Det er svært skadelig for industrinasjonen Norge at flere partier vil torpedere Nord-Norges viktigste industriprosjekt etter at alt av kontrakter er inngått og spaden er i jorda. Slik styrer man ikke et land, sa Aasland til NTB da omkamp-planene ble kjent.

