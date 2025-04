Høyre og Sp slo ihjel hverandres forslag om kutt i lakseskatten

De to forslagene fra Høyre og Senterpartiet var litt ulike, men gikk begge ut på å skrote normprisrådet, et uavhengig organ som setter en laksepris som oppdretterne må skatte av.

Høyres forslag understreket at skatten må baseres på reelle markedspriser.

Også Fremskrittspartiet og KrF har vedtatt at de vil fjerne normprisrådet. Venstre og Pasientfokus varslet støtte til Høyres forslag.

Slo hverandre ut

Dermed var det flertall i Stortinget for å avvikle normprisrådet da saken var oppe til behandling tirsdag ettermiddag.

Men det hjalp lite at forslagsstillerne i debatten argumenterte for samme mål; Høyres representanter ville ikke stemme for Senterpartiets forslag, og Senterpartiet nektet Høyres forslag sine stemmer.

– Senterpartiet taler med to tunger, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen Helge Orten (H) til NTB.

– På landsmøtet bruser de med fjærene og sier at hele normprisrådet skal bort, men i Stortinget fremmer de et vagt forslag som ingen egentlig skjønner. Sp langs kysten, som fikk gjennomslag for forslaget under landsmøtet, kan ikke være fornøyd med stortingsgruppas uforutsigbarhet, sier han.

Overraskende Sp-vedtak

– Vi er svært usikre på hvordan Høyres modell vil slå ut og vil ikke binde oss til den, sier Sps Geir Pollestad til NTB.

Senterpartiets landsmøte vedtok overraskende å gå imot ordningen partiet selv var med på å innføre – å la et normprisråd beregne lakseprisen og dermed skattegrunnlaget.

Det var partileder Trygve Slagsvold Vedum som innførte rådet da han satt som finansminister. Det kom som følge av regjeringens grunnrenteskatt på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

NRK hadde saken først.

Kommentar: Frekkere enn lakselusa

Dagsavisen mener: Laksehysteri