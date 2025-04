MDGs politiske selvmord

Meningsmålingene for mars viser MDG akkurat på vippen før høstens stortingsvalg.

Det formelt blokkuavhengige MDG kan altså ende opp med å bestemme hvilken regjering vi får.

Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved UiO. (Privat)

MDG burde ha vært i alle nyhetskanaler. I stedet er det dørgende stille. Ingen bryr seg.

For partiet med Arild Hermstad i spissen har gjort seg selv totalt irrelevant ved ensidig å støtte en ny regjering med Jonas Gahr Støre. Helt uten noe som helst krav.

Støre har allerede vist minimal interesse for MDG. Nå som han kan ta deres støtte for gitt, kan han ignorere dem fullstendig.

MDG omfavner Støre fordi de mener det aller viktigste er å holde Frp utenfor regjeringskorridorene.

Dermed har MDG samtidig gitt fra seg sitt siste trumfkort: De vil aldri felle en Støre-regjering uansett hvor natur- og klimafiendtlig den er, fordi det kan bety Frp i regjering.

Ap-omfavnelsen kan bli katastrofalt for grønn politikk: Støre har vist seg lite villig til å nå klimamål eller stoppe det enorme naturtapet.

Selv etter at naturversting Sp, er ute av regjeringen, er Ap like naturfiendtlige – som når de trenerer vedtaket om å verne myr.

Ved å gi all makt til et selvsikkert Ap, kan MDG faktisk sikre Frp enda større gjennomslag for akkurat det mest naturfiendtlige ved deres politikk.

Det er stor avstand mellom MDGs grønne visjoner og Frp. Men det er minst like stor avstand til Sp.

For Ap har vist at de gjerne går til Frp for gjennomslag mot naturen, som da Frp sikret regjeringen flertall for å hindre sterkere naturvern.

MDG er et parti helt og fullt basert på sin grønne politikk. Selvfølgelig har de også andre politiske standpunkter, men det er vanskelig å finne velgere som stemmer MDG primært av andre grunner.

Med sin ensidige omfavnelse av Støre, ofrer MDG slik selve sin grønne kjernepolitikk. Støre vil ikke gi MDG noe som helst grønt gjennomslag, nå som han ikke behøver.

Men når det eneste MDG nå i realiteten lover sine velgere er å støtte en ny Støre-regjering for å holde Frp ute, torpederer partiet selve sitt eksistensgrunnlag.

Så hvorfor ofrer MDG all makt bare for å holde Frp borte, samtidig som de vil la Sp komme tilbake i regjering?

Dette kan ikke forstås ut fra grønn politikk, siden Sp og Frp er nærmest identiske her.

Dette synes i stedet å handle om tro. Den utbredte troen hos MDG-ledelsen om at ingenting er verre enn Frp.

MDG er overbevist om at Frp er «ytre høyre» med Donald Trumps verdier.

De nekter å se hvor lite radikale Frp var i regjering og hvordan deres politikk mer speiler fløyer i tyske CDU og USAs Demokrater enn noe høyreradikalt.

Trosblindheten handler også om kultur. For mange i MDG, er det omtrent umulig å forstå Frp med sin romantisering av bil, pakketurer og lave skatter.

Sps distriktsromantikk er nærmere kulturelt, selv om de vil rasere mer natur enn Frp.

De som virkelig bryr seg om grønne verdier, kan bare håpe MDG snur.

I stedet for å strebe etter størst mulig politisk gjennomslag, er MDG som et trossamfunn som vil være renest mulig i troen.

De ser ikke at deres kvasireligiøse forståelse av Frp og Sp bare skader dem selv.

Å skusle bort en enestående historisk sjanse på grunn av irrasjonell Frp-frykt, er ikke annet enn politisk selvmord.

Både Frp og Sp er politiske realiteter man må forholde seg til i hver sin politiske blokk. Men verken Frp eller Sp har det avgjørende ordet i hver sin fløy om natur og klima.

Om MDG bruker den enorme makten de kan få i en reell vippeposisjon, ville de andre partiene sett til at Frp eller Sp hadde fått sine største gjennomslag på andre områder.

Det vil antakelig bety enkelte gjennomslag langt fra hva MDG mener er optimalt, men de ville ha reddet natur og klima.

Gjennom sin vippeposisjon, kunne MDG ha blitt landets viktigste politiske parti etter valget. Rødgrønn og borgerlig side ville ha konkurrert om å gi dem mest mulig grønt gjennomslag for å få dem til å støtte deres respektive regjeringsalternativ.

Slik ville MDG ha ledet an en virkelig grønn omlegging.

Om derimot alt hva MDG kan vise til av grønt gjennomslag etter fire år på vippen i 2029, er at de har holdt Frp utenfor regjeringen, er det vanskelig å se hvorfor noen vil stemme på dem igjen.

De som virkelig bryr seg om grønne verdier, kan bare håpe MDG snur.

