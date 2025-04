Sverige ligger an til å bomme på klimamålene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Naturvårdsverket som i sin årlige rapport til den svenske regjeringen slår fast at målene glipper. Sverige ligger ikke an til å nå de som er satt for 2030, 2040 eller 2045, ifølge etaten.

– Regjeringen arbeider med flere tiltak for å forbedre Sveriges forutsetninger for å nå EU-målene, skriver landets klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari i en tekstmelding til TT.

Hun nevner ikke hvilke tiltak dette kan innebære.

Rapporten viser at Sverige blant annet ligger langt unna klimamålet knyttet til skog og mark, noe som først og fremst skyldes lavere skogvekst. Også i transportsektoren er avstanden mellom målet for utslippsreduksjon og det nåværende utslippsnivået stort.

