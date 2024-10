Vedum rystet over hasj-lukt i New York

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var så rystende hvor mye cannabisbruk det har blitt. Det at det lukter hasj, er i seg selv ikke problemet. Men når det brer om seg og blir mer og mer vanlig, så skaper det å innføre enda et rusmiddel i samfunnet enda mer problemer, sier Vedum til NTB.

I forrige uke var han i New York for å delta i G20-finansministermøte og årsmøte i IMF. Finansministeren reagerte på det han så og luktet.

– Du merker det på gatebildet. At det er utrolig mye marihuana og cannabisbruk. Du lukter det overalt. Og mange blir sløve av det også, sier han til NTB.

Det første lovlige marihuana-utsalget i New York åpnet i 2022. Vedum sier han merker en stor endring siden sist han var i storbyen i 2014.

– Det er en utvikling vi absolutt ikke ønsker i Norge, sier han.

– Ingenting å kopiere

Sp-lederen viser til en artikkel i New York Times i begynnelsen av måneden, som tok for seg utviklingen i USA etter at flere delstater har legalisert cannabis.

Ifølge en undersøkelse som omtales i saken, bruker om lag 4,5 millioner amerikanere i aldersgruppen 18–25 år cannabis daglig eller nær daglig.

81 prosent av disse faller inn under en definisjon om narkotikalidelser, og at de fortsetter å bruke det til tross for tydelige negative effekter på livene sine, ifølge artikkelen.

Rundt 18 millioner – nær en tredel av alle brukerne over 18 år i USA – har de samme symptomene.

– Du ser på statistikken fra USA, hvordan hasjbruk har økt, hvordan stadig mer ungdommer får problemer, og hvor mye som er vanebruk. Det er ingen ting å kopiere, sier Vedum.

Ny rusreform

Fredag la regjeringen fram første del av sin rusreform. Den skiller seg fra forslaget fra Solberg-regjeringen i 2021, hvor de ønsket å avkriminalisere bruk og besittelse av små doser narkotika.

Dagens regjering varsler i sin rusreform en ny lovbestemmelse for mindre narkotikakriminalitet. Den slår fast at all bruk og befatning med narkotika skal være forbudt, men at rusavhengige skal slippe straff.

– Norge blir på ingen måte et bedre land om vi får frislipp av narkotiske stoffer som hasj. Erfaringen er også at man bruker mer andre typer stoffer når man har frislipp på cannabis, sier Vedum.

Slår fast at regjeringen vil stramme inn

Det nye lovforslaget kommer først til påske. Arbeiderpartiet og Senterpartiet virker noe uenige i kommunikasjonen om hvorvidt det vil innebære en innstramming fra dagens praksis, men der er Vedum klinkende klar:

– Vi skal stramme inn. Det er det ingen tvil om at vi skal gjøre. Narkotika er forbudt i Norge, og vi skal også gi politiet mulighet til å kontrollere og slå ned på mindre narkotikabruk og narkotikadoser, sier han.

– Så det skal bli strengere enn dagens praksis?

– Det skal bli strengere enn dagens praksis. Det har blitt et slags vakuum etter at Bent Høie og Erna Solberg la fram sine forslag våren 2021 og etter at riksadvokaten hadde sine vurderinger, sier Vedum.

Han viser til rundskriv Riksadvokaten har sendt til politiet om hvordan de skal håndheve narkotikalovgivningen.

