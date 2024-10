Trygg Trafikk ønsker fartssperre på biler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Råkjørerne må stoppes. Det er fryktelig fort, og man setter både eget og andres liv i fare. Det er utrolig egoistisk og livsfarlig, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til NRK.

Organisasjonen mener fartssperrer vil ha stor effekt på antall trafikkdrepte og skadede, men innrømmer at det krever politisk vilje og støtte fra bilprodusentene.

– Vi ser små steg i riktig retning, men over tid håper vi å se mer vilje til dette, sier Steen.

Naf er skeptiske til forslaget. Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal peker på at det i enkelte situasjoner kan være nødvendig å kjøre fortere enn fartsgrensen, for eksempel for å gi plass til utrykningskjøretøy.

– Det er også lite sannsynlig at det vil hjelpe mot den type råkjøring vi så på Romerike. De som kjører slik, vil trolig finne måter å deaktivere fartssperren på. Dessuten følger det store flertallet av bilførere fartsgrensene, sier Sødal.

