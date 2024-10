Store mengder ulovlige importegg solgt i Norge

For å importere egg fra land utenfor Finland, Sverige og Danmark, må man kunne dokumentere at eggene er fri for salmonella.

Dokumenter som Nationen har fått innsyn i, viser at flere tusen egg har blitt importert til Norge uten at importøren kan vise til nettopp det.

Selskapet Exotic Fruits AS importerte i august et større parti egg uten at det fulgte med et salmonellasertifikat. Partiet var på godt over 20.000 egg, som er blitt solgt til flere titalls butikker.

Importørens ansvar

Da Tolletaten varslet Mattilsynet om at partiet ikke hadde sertifikat, fattet Mattilsynet et vedtak om at selskapet måtte trekke tilbake hele partiet. Men da var eggene allerede blitt solgt til en rekke butikker, som igjen hadde solgt til forbrukere.

I og med at det ikke er noen meldeplikt når egg innføres fra EØS-området, har ikke Mattilsynet i utgangspunktet noen mulighet til å fange opp når slik innførsel skjer.

– Det er importørens ansvar å sørge for at alle importerte egg følger salmonellagarantien. Det er ikke lov å selge egg som ikke følger dette, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Randi Edvardsen, til Nationen.

– Misforsto regelverket

Mattilsynet jobber fremdeles med saken, og kan dermed ikke kommentere detaljer.

Emrah Alcevski i Exotic Fruit forteller til Nationen at de har importert egg fra Polen ved to anledninger.

– Det var første gangen vi importerte egg, så vi var ikke klar over alle kravene. Salmonella-sertifikat som vi fikk av leverandøren var ikke tilstrekkelig, derfor ble altså importen ansett som ulovlig, sier Alcevski og legger til:

– Vi misforsto rett og slett regelverket.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Det sto mellom ufør eller gründer. Shakila valgte det siste (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)