Nordlandsbanen-ulykken: E6 åpner tidligst fredag

Veien har vært stengt siden torsdag, da et persontog sporet av og ble liggende helt inntil veien.

Søndag var det ytterligere ras på samme sted. Dette har forsinket bergingsoppdraget, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

– Bane Nor forbereder nå arbeidet med å fjerne steinblokka, og selve fjerningen kan starte tidligst tirsdag. Når de har fjernet steinblokka og sikret området tilstrekkelig, vil de rigge kraner som skal løfte ut lokomotivet og de to vognene, skriver de.

Selskapet opplyser også om at det er krevende arbeidsforhold på stedet. Bane Nor kan derfor ikke gi en nøyaktig tidsplan for dette arbeidet.

Veien vil være stengt fram til bergingsoperasjonen er ferdig, men nødetatenes behov for fremkommelighet vil bli ivaretatt.

Det kommer en ny vurdering av når E6 kan gjenåpnes torsdag 31. oktober klokken 16, opplyser Vegvesenet. Åpnes veien, så skjer det fra morgentimene fredag.

Anbefalt omkjøring er fremdeles på E12 over Umbukta via Sverige, og riksvei 73 via Hattfjelldal. Svenske myndigheter har midlertidig lempet på tollrestriksjonene og gitt en generell tillatelse for norske transporter til å passere grensen.

