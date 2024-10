Fylkeskommunen i Østfold foreslår å kutte flere skoler

Det ene forslaget innebærer at Borg og Kalnes videregående skoler avvikles, at skolestrukturen i Fredrikstad består av en eller to skoler, og at utdanningstilbud og utdanningsprogram flyttes mellom skoler og/eller reduseres i omfang.

Det andre forslaget innebærer at Borg og Greåker videregående skoler avvikles, at skolestrukturen i Fredrikstad vil bestå av en eller to skoler, og at utdanningstilbud og utdanningsprogram flyttes mellom skoler og/eller reduseres i omfang.

Bakgrunnen er at Østfold fylkeskommune sier de må kutte 344 millioner kroner de neste fire årene, hvorav utdanningssektoren må ta en andel på 167 millioner.

– Det er med tungt hjerte vi foreslår å avvikle to av våre elleve videregående skoler. Når vi likevel gjør det, er det fordi vi mener det er de beste forslagene for å møte de økonomiske innsparingsbehovene og samtidig ivareta elevers og arbeidslivets behov på best mulig måte, sier direktør for opplæring og kompetanse, Brynjard Rønningen, i en pressemelding.

Fylkeskommunedirektøren legger sin innstillingen sin 7. november, altså et konkret forslag til løsning. Etter dette skal forslaget gjennom en ekstern høringsrunde. Saken sluttbehandles i fylkestinget 4. desember.

