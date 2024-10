Flere sier de har bedre økonomi enn i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i Opinions forbrukertillitsindeks for oktober. Tallet for oktober endte på -12,8, som er akkurat det samme som i juni.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0.

– Andelen som sier at husholdningens økonomi er bedre i dag, sammenlignet med for ett år siden, har riktignok gått fra 11 prosent i januar og februar til 17 prosent i oktober, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Det er den høyeste andelen siden sommeren 2022.

– Trenden har vært stigende gjennom året, selv om det går sakte oppover. Det er et tegn på at flere har fått reallønnsvekst og økt kjøpekraft, sier han.

Det betyr likevel ikke at nordmenn flest har bedre tro på økonomien ett år fram i tid. I januar svarte 26 prosent at de trodde på litt eller mye bedre økonomi om ett år. Den andelen er uendret i oktober.

