Sterkt synshemmet og hofteoperert: – Føler meg fanget i eget hjem

INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): Sverre Hermansen (71) er født med kun fem og ti prosent syn på øynene, han har nyresvikt og kols. Hittil har han klart seg selv, men etter en stor hofteoperasjon i sommer ble tilværelsen snudd på hodet.

– Operasjonen har ikke gått helt problemfritt. Kort tid etter det store inngrepet ble jeg igjen innlagt på grunn av store blødninger. I forrige uke var jeg til kontroll på Moss sykehus. Jeg ble hentet av ambulanse og båret ned i bilen, forklarer Hermansen til Dagsavisen og fortsetter:

– Ambulansearbeiderne mente jeg ikke burde bli kjørt tilbake i denne leiligheten. Bratte trapper, dårlig tilgjengelighet og ikke minst hva som kunne skje med meg ved en brann i leilighetskomplekset var argumentene.

Båret tilbake i egen stue

Bekymringene rundt bruk av leiligheten med inngang på toppen av bratte trapper, resulterte i at Hermansen ble sendt til Sykehuset Østfold Kalnes etter kontrollen i Moss. Det ble ett døgn, før han igjen ble båret opp i leiligheten sin.

– Jeg ble fortalt at oppholdet på Kalnes var i påvente av et annet bosted. Slik jeg oppfattet det, mente ansvarlige på Kalnes at jeg burde kommet til Helsehuset i Askim. Men det fikk jeg ikke. Kommunen mente visstnok at jeg burde kjøres hjem. Slik ble det. Jeg har søkt om omsorgsbolig, og hadde håpet på et midlertidig botilbud tilpasset mine funksjonshemninger. Men det ser ikke lyst ut. Jeg føler meg fanget i eget hjem, sier Hermansen.

For å komme ut og inn av leiligheten sin må Sverre Hermansen ta seg opp flere trapper. Svaksynt og nylig hofteoperert.

Dagligvarer på nett

Hermansen har de siste to årene leid boligen sentralt i Mysen sentrum. Fram til han ble hofteoperert har han med sterk synshemming og nedsatt lungekapasitet klart å komme seg ut og inn av leiligheten i 2. etasje. Selv om det er flere bratte trapper i ulike nivåer som skal forseres før han er hjemme i egen stue.

To ganger daglig kommer hjemmesykepleien for å gi medisiner. De siste månedene har en slektning bistått med innkjøp og andre hverdagslige oppgaver.

– Jeg setter stor pris på hjelpen jeg har fått av min slektning. Sønnene mine jobber langt borte så det er ikke enkelt for dem å bistå. Men jeg kan selvfølgelig ikke kreve at slekta skal fungere som pleieassistenter. Det er ikke sånn det skal være. Da jeg spurte kommunen om hjelp til innkjøp, fikk jeg beskjed om å bestille dagligvarer på nett, avslutter Sverre Hermansen oppgitt.

– Jeg kan selvfølgelig ikke kreve at slekta skal fungere som pleieassistenter, mener Sverre Hermansen. (Tomm Pentz Pedersen)

Kommunen: – Bistand og helsehjelp tilpasses pasientens behov og ressurser

Dagsavisen har spurt Indre Østfold kommune om hvorfor ikke Hermansen tilbys en midlertidig bolig. Om det er gjort en vurdering av farene ved å bo i leiligheten med hans funksjonshemninger, hvis det skulle oppstå en brann i leilighetskomplekset. Om bistand til daglige gjøremål, som handling av dagligvarer – og hvor raskt Sverre Hermansen kan forvente å få en omsorgsbolig.

– Kommunen er underlagt taushetsplikt og har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker, men generelt kan det sies at vår hjemmebaserte helsetjeneste har ansvar for å yte bistand og helsehjelp til pasienter som bor i egne hjem. I hvilken form og på hvilket nivå hjelpen gis tilpasses pasientens behov og ressurser, svarer Alice Reigstad, direktør Helse og mestring i Indre Østfold kommune, og avslutter:

– Kommunen mottar mange søknader om helsetjenester fra innbyggere, herunder søknader om omsorgsbolig, og søknadene behandles fortløpende. Ved innvilgelse av omsorgsbolig vil søker motta skriftlig beskjed om tildelingen, som skjer så fort en ledig bolig blir tilgjengelig.

