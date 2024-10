Frp nest største parti på ny måling for NRK og Aftenposten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arbeiderpartiet faller under 20 prosent og får støtte fra 19,3 prosent av de spurte på oktobermålingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten. Det er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra september.

Frp går fram med 2,5 prosentpoeng, mens Høyre faller tilbake med 2,8 prosentpoeng, til 22,7 prosent. Høyre har ikke ligget så lavt på NRKs målinger siden desember 2021.

Regjeringskollega Senterpartiet sliter også. Partiet får støtte fra 4,9 prosent av de spurte, en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng fra sist måned.

Både MDG og KrF havner under sperregrensen med henholdsvis 3,5 (-0,5) og 2,4 (-0,1) prosents oppslutning.

Resultatene for de andre partiene (endringer fra forrige måned i parentes): SV 9 (+0,6), Rødt 6,2 (+1,2), Venstre 6 (+1,2), Andre 4,1 (-0,8).

Alle endringene er innenfor feilmarginen.

Målingen viser et klart borgerlig flertall på målingen, med 94 mandater for Høyre, Frp, Venstre og KrF. Et flertall krever støtte fra 85 representanter på Stortinget.

