Sylvi kan bli statsminister

Tygg på denne tanken: Frp-leder Sylvi Listhaug kan bli Norges nye statsminister. Fremskrittspartiet stormer nemlig fram 2,3 prosentpoeng på Opinions partibarometer utført for Dagsavisen og FriFagbevegelse.

Sylvi Listhaug puster Erna Solberg i nakken. I målingen får Frp en oppslutning på 22,5 prosent. Høyre er fortsatt størst med 23,1 prosent, men her er det altså lite som skiller.

På den annen side går regjeringspartiene tilbake. Jonas Gahr Støres Ap får skarve 18 prosent. Trygve Slagsvold Vedum kan notere 4,9 prosent, som er et nivå på linje med det Sp hadde da Vedum tok over som Sp-leder for ti år siden. Høyre er nå større enn de to regjeringspartiene til sammen.

Sylvi Listhaug har truffet tidsånden og kaprer velgere fra alle kanter. Frp tar fra både Høyre, Sp og Ap. I tillegg klarer Frp å mobilisere blant dem som ikke stemte ved valget i 2021 og ikke minst å få tilslutning blant nye velgere.

Det er solid borgerlig flertall på Opinion-målingen. Høyre og Fremskrittspartiet er bare fire mandater fra å ha flertall sammen og de to trenger bare å ha støtte fra Venstre eller KrF for å sikre et regjeringsskifte.

Det har lenge vært opplest og vedtatt at Høyre-leder Erna Solberg blir statsminister i en slik situasjon, men det er ikke lenger opplagt. Det er nemlig Fremskrittspartiet som er i siget og dermed kan bli større enn Høyre på valgdagen i 2025.

Og da vil ikke Fremskrittspartiet gi seg uten sverdslag. «Det største partiet skal få statsministeren», er beskjeden fra Sylvi Listhaug. Siste ord er altså ikke sagt. Alarmen går nok i Høyres hus, for tanken på en Frp-statsminister er fremmed der i gården.

Et slikt utfall er enda vanskeligere å tenke seg i både Venstre og KrF. Det var ille nok å sitte i regjering med Frp. Derfor er det ikke gitt at Listhaug blir statsminister dersom Frp blir størst. Erna Solberg vil uansett være den mest samlende skikkelsen i den borgerlige leiren.

På den annen side kan Listhaug som «skremmebilde» endre det politiske ordskiftet og muligens mobilisere frafalne velgere til å vende tilbake til Ap og Sp. Men dette er en farlig linje å legge seg på, for det kan fort gi Frp enda mer vind i seilene.

Sylvi Listhaugs strategi er nemlig å framstille Frp som «det eneste virkelige alternativet i norsk politikk», begrunnet i at Høyre og Arbeiderpartiet har blitt for like. Frp er for eksempel i opposisjon til den gjeldende klimapolitikken.

Økende gjengkriminalitet, flere voldshendelser og advarsler om «svenske tilstander» i Norge er også faktorer som fører til at mange velgere søker til originalen framfor dårlige kopier i Ap, Sp og Høyre.

Selv om det nå ser mørkt ut på målingene for Jonas Gahr Støre & co, er det grunn til å minne om at det er 11 måneder til stortingsvalget. Ett år er lang tid i politikken. Mange velgere har satt seg på gjerdet. Ap og Sp har størst potensial til å mobilisere blant tidligere tilhengere.

Situasjonen tilsier at regjeringen nå må rette det politiske skytset mot både Høyre og Frp. Det kan bli krevende å treffe to ulike mål samtidig. Strategien må derfor være å gjøre begge partiene til en felles motstander.

