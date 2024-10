Listhaug: – Ser ut som Høyre har gått bak ryggen vår

– Det ser ut som de har gått bak ryggen på Fremskrittspartiet lokalt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

Hun stusser over at byrådet i Oslo la fram et budsjett i forrige uke der de måtte spare inn penger og kutter i alle sektorer. Så ble det klart at Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet var enige om en plan til 9,5 milliarder kroner for å bygge karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Oslo kommune skal stå for 2,65 milliarder kroner, mens staten bidrar med 2,7 milliarder. Celsio, gjennom eieren Hafslund, står for 4,2 milliarder kroner. Hafslund eies av Oslo kommune.

I fjor vår ble karbonfangstplanene utsatt fordi det ble klart at prosjektet ville bli mye dyrere enn det opprinnelige budsjettet på 5,5 milliarder kroner.

Høyre og Venstre er avhengige av Frp for å sikre flertall til sitt budsjett. Saken kommer til å prege forhandlingene.

– Fremskrittspartiet vil ta opp denne saken internt, men dette er en veldig dårlig start på forhandlingene, sier Frps gruppeleder Magnus Birkelund.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) er ikke enig i kritikken. Han sier at dette er et prosjekt det har vært jobbet med i mange år.

– Det vi gjør nå, er å inngå en ny avtale med staten og industrielle aktører om karbonfangst på Klemetsrud. Det betyr ikke at Oslo kommune legger nye penger på bordet.

