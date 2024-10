34 prosent av seniorbefolkningen er i jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Andelen i jobb i seniorbefolkningen har økt svakt med 0,6 prosent siden 2021, viser tall fra SSB. I aldersgruppen 55–61 år og 62–66 år har det vært en jevn økning av andel i jobb de siste åtte årene.

Tydelige kjønnsforskjeller

Flere menn enn kvinner er i jobb både i seniorbefolkningen og i den øvrige befolkningen, men kjønnsforskjellene er enda tydeligere hos dem over 55 år.

Arbeidstiden reduseres jo eldre folk blir. Kvinner har i gjennomsnitt kortere arbeidstid allerede fra fylte 20 år, og det skjer en gradvis økning i forskjellen mellom kjønnene fra 62 år. Blant 68–70 åringene jobber kvinnene nesten åtte timer mindre enn mennene i uka.

I 2023 kombinerte 40 prosent av lønnstakerne i alderen 62–66 år jobben med avtalefestet pensjon (AFP) og/eller alderspensjon. 92 prosent av lønnstakerne i alderen 67–74 år gjorde det samme.

Det er forskjeller mellom hvordan jobb kombineres med alderspensjon eller AFP for menn og kvinner. 48 prosent av mennene mellom 62 og 66 år kombinerte jobb med pensjon i fjor, mens andelen var 30 prosent for kvinner. Andelen som kombinerer pensjon og jobb øker med alderen. Det er flest som kombinerer jobb og pensjon i privat sektor.

Trivsel er viktigste grunn

De fleste som fortsetter å jobbe mens de tok ut pensjon oppgir at den viktigste grunnen er at de liker å jobbe. 62 prosent svarte dette, mens rundt 20 prosent oppga økonomi som viktigste grunn. Flere av kvinnene enn mennene sa at de fortsatte å jobbe av økonomiske grunner, ønske om sosialt samvær og andre årsaker.

De som er i jobb og er over 67 år, jobber ofte innenfor eiendom og i medlemsorganisasjoner.

