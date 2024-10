Langer ut mot Støre og Vedum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg håper vi kan si «Morna, Støre, du har laget nok røre» sa Listhaug om valget neste år til et begeistret landsstyre i Fremskrittspartiet lørdag.

Utsagnet markerte slutten på nesten 35 minutters nedsabling av regjeringens politikk på de fleste områder. Listhaug var innom skatter og avgifter, helsevesen, gjengkriminalitet og regjeringens håndtering av økonomien.

– Det er ikke mangel på penger, men det er mangel på prioritering, sa Listhaug.

Med talen markerte hun også åpningen for det hun kalte den «lange, seige innspurten til valget neste år». Selv om hun viste til partiets svært gode oppslutning på meningsmålingene den siste tiden, ifølge Poll of polls med et snitt på 20 prosent så langt i oktober, ville partilederen ikke ta noen seier på forhånd.

– Målingene kommer til å gå opp og ned, og det er resultatet på valgdagen som teller, sa Listhaug.

