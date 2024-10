Regjeringen lover å legge fram samtykkelov før valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har flertall i Stortinget sammen med SV for en reell samtykkelov. Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal legge det fram det i denne perioden, sier Mehl til TV 2.

Det er tre år siden regjeringen først varslet en samtykkelov, men den har latt vente på seg. Justisministeren sier at en av grunnene til at det har tatt tid, er at endinger i straffeloven må gjøres med varsomhet.

– Det er strenge beviskrav i strafferetten. På den andre siden av en rettssak, sitter det noen som er tiltalt, og som risikerer å få fengselsstraff.

Mehl sier at regjeringen har ønsket å gå gjennom hele kapittelet om straffelovbrudd på seksualområdet, ikke bare voldtektsbestemmelsen.

– Vi vet at det kan være flere hull i lovverket som gjør at kvinner eller andre som blir utsatt for andre typer seksuelle overgrep, ikke fanges opp av loven i dag, sier hun.

Justisministeren slår fast at loven vil tydeliggjøre hva som er lov og ikke.

– Vi kommer til å legge fram en lov som slår tydeligere fast enn i dag at det ikke er lov å ligge med noen som ikke har sagt «ja» til det. Det burde være en selvfølge i Norge i 2024, sier hun.

