Tajik: Det haster å få på plass en samtykkelov

– Det er viktig å få en lov som sikrer folks selvbestemmelse over egen kropp, sier Tajik, som er justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til Klassekampen.

I Hurdalsplattformen fra 2021 heter det at regjeringen skal komme med en endring i straffeloven slik at ordlyden skal tydeliggjøre at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt. Kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet bekreftet onsdag overfor avisen at det ikke er noe ny utvikling i saken.

Sverige innførte samtykkeparagraf i sitt lovverk i 2018. Siden da har antall domfellelser for voldtekt doblet seg.

– Jeg mener det er viktig at en samtykkebestemmelse i Norge også bidrar til at flere blir dømt, sier Tajik.

26. september gikk Andreas Unneland, justispolitisk talsperson i SV, ut i samme Klassekampen og truet med å legge fram lovforslaget selv hvis ikke regjeringen kjappet seg.

