Høyre hamret løs på Vedum om exitskatt og forskjellsbehandling

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

Gründergruppen med Christer Dalsbøe i spissen – Braver-gründeren bak sangen «Don’t come to Norway» – fulgte spørretimen fra galleriet.

Nede i stortingssalen stilte Høyres talsmann Nikolai Astrup flere ganger spørsmålet om exitskatten innebærer forskjellsbehandling for utflyttere.

– Jeg må si det ikke er spesielt tillitvekkende at finansministeren ikke klarer å svare på et enkelt spørsmål, sa Astrup.

– Handler om likebehandling

Astrup utfordret Vedum på om gründere risikerer å betale skatt på verdier de ikke har med regjeringens skatteforslag. Ingen er uenig at verdier som er opparbeidet i Norge, skal beskattes, påpekte han.

– Det handler ikke om å betale skatt, men om likebehandling, sa Astrup, som seks ganger stilte varianter av spørsmålet.

Vedum svarte med at det handler om å tette et smutthull i skattelovverket. Verdier som er opparbeidet i Norge, skal beskattes til Norge, påpekte han.

– Det er en helt fordreid virkelighet som Astrup forsøker å framstille, sa Vedum.

Dagens system gjør at det kan være mye mer gunstig å flytte ut av Norge om man har bygd seg opp store verdier, som for eksempel ligger i et holdingselskap, fortsatte han.

– Vi tetter et aktivt skattehull, sa Vedum.

Han påpekte at utflyttere har tolv år på å gjøre opp skatteregningen eller eventuelt flytte tilbake igjen. I tillegg er det ikke slik at man må melde skattemessig utflytting selv om man bor i et annet land.

– Utfordret om hele utbyttet kan gå til skatt

Astrup mente igjen at finansministeren ikke svarte på spørsmålet. Han påpekte at det foreslås at 70 prosent av utbytte man tar ut etter utflytting, skal gå til å nedbetale fastsatt exit-skatt. På toppen kommer kildeskatt på 15–20 prosent som skal betales til Norge. I tillegg må det betales utbytteskatt til landet man flytter til.

– Kan han bekrefte at utflyttere som tar utbytte for å betale exitskatt, kan komme til å betale mer enn de får i utbytte? Ja eller nei? sa Astrup

Syrlig påpekte han at «dette har ikke Finansdepartementet tenkt på» fordi forslaget ikke ble sendt på høring, og regjeringen derfor ikke fikk nødvendige tilbakemeldinger.

– Men tilbakemeldingene fra landets skatteadvokater og gründere er relativt entydige, sa Astrup. Han trakk opp et eksempel hvor en utflytter til Danmark ville betale mer enn 100 prosent av utbytte i skatt.

Vedum viste til at Norge har skatteavtaler med en rekke land, og at man ikke vil få den type utslag som Astrup problematiserte.

– Det systemet som har vært nå, har nesten vært en skattemotivasjon hvis du flytter ut, sa finansministeren.

