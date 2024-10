Topp og bunn

Er det riktig at LOs neste leder skal kaste seg inn i nominasjonsprosessen i Oslo AP? Svaret er åpenbart nei. Men fredag kastet Jørn Eggum, Fellesforbundets mektige topp, seg inn i den demokratiske prosessen i Oslo Arbeiderparti. Og om halsen på Kamzy Gunaratnam.

I Oslo kjemper stortingsrepresentantene Gunaratnam og Hadia Tajik om den sikre andreplassen på nominasjonslista, klemt inn mellom statsminister Jonas Gahr Støre og nestleder Jan Christian Vestre.

Kamzy Gunaratnam på Arbeiderpartiets landsstyremøte i høst. (Terje Pedersen/NTB)

Lufta er for alle, ytringsfriheten også. Vestlendingen Eggum er selvsagt i sin fulle rett til å mene hva han vil, også om Oslo. Men Eggum er ikke en privatperson med en forkjærlighet for lokalpolitikk i hovedstaden. Han sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, og om et drøyt halvår er han med svært stor sannsynlighet også LOs nye leder. Jørn Eggums ord veier tungt.

Det er vanskelig å lese VG-intervjuet og konkludere med at Eggum først og fremst går i krigen for Gunaratnam

Han vet godt hva han gjør − gir blaffen i uskrevne regler − og bruker makta si rått til å påvirke valgprosessen i Oslo. I et VG-intervju fredag roser han Gunaratnam for hennes innsats for fagbevegelsen, for at hun er hel ved. Med dette sier han samtidig at Tajik ikke har gjort så mye for fagbevegelsen, ikke er hel ved. Ikke til å stole på. Eggum syns Gunaratnam fortjener plassen mer enn Tajik, noen annet ville vært urettferdig, sier han. Men dette skal medlemmene i Oslo Ap få vurdere selv. Det er uhørt at partiets ledere påvirker prosesser på grasrota lokalt.

Forhistorien er kjent. I februar 2022 rykket LO-toppene Eggum, Fagforbundets Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, igjen i VG, ut mot daværende Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Det var midt i pendlerboligskandalen Tajik var trukket inn i, og utspillet i landets største avis var en regelrett henrettelse. LO-trioen ga ikke statsminister Støre noe valg.

Tajik måtte gå av, og har vært i kulda siden, tross statsministerens flere offentlige oppmuntringer. Selv om hun som arbeidsminister hadde gjort en oppsiktsvekkende effektiv jobb med å oppfylle Hurdalsplattformens løfter for arbeidslivet − for Fellesforbundets medlemmer − og LOs forventninger til den nye Ap-regjeringen. Men Eggum mener altså at hun ikke har gjort noe særlig for fagbevegelsen.

Når Tajik nå prøver å bli nominert til Stortinget fra Oslo, byen hun bor i og lever med mann og barn i, slås hun brutalt ned igjen av Jørn Eggum. På spørsmål fra VG om hva Eggum har imot Tajik svarer Eggum: «Ingenting. Jeg har ingenting imot henne politisk, men mener at det er andre som bør prioriteres denne gangen». Eggum bruker sin tyngde på noe han mener ikke er politisk? Det er vanskelig å lese VG-intervjuet og konkludere med at Eggum først og fremst går i krigen for Gunaratnam.

Heller ikke på listas fjerdeplass ønsker han Tajik. Den plassen har i dag Trine Lise Sundnes, tidligere leder for Handel og kontor. En foreløpig opptelling VG har gjort, viser at Gunaratnam leder kampen mot Tajik. Vil den tidligere nestlederen utfordre og ta en kampvotering på nominasjonsmøtet i Oslo i 26. november hvis hun ikke innstilles som nummer to? Sannsynligvis ikke, fallet kan bli for dypt, og Hadia Tajik kan forsvinne ut av norsk toppolitikk. Men dette dramaet er langt fra over. Tajik har også mektige støttespillere i Oslo. Hun er fortsatt favoritt.

Hva mener Fellesforbundets leder om nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag? Noen bør spørre han. Han kan ikke uttale seg så bestemt og innsiktsfullt om Oslo, men ikke ha meninger om ståa i Trond Giskes fylke. Eller i noe annet fylke. Eller er Oslo noe helt spesielt for han personlig, siden Tajik stiller derfra? Knapt noen kan vite om Jørn Eggums intensjoner. Men han åpner opp for mye spekulasjon. Hvis LO-leder Hessen Følsvik ikke tar gjenvalg på LOs kongress til våren, vil Eggum mest sannsynlig ta over. Da vil han også bli leder for Arbeiderpartiets valgkomité.

Tajik og Giske. Dypest sett handler dette, eller i det minste leses det slik av et helt parti, om motsetningene mellom disse to tidligere nestlederne, om sårene som aldri får gro. Begge har sine støttespillere som ønsker dem tilbake på Stortinget, men ingen kan mene det er en god idé at begge skal møte på Stortinget etter valget neste høst. Ingen kan mene det er konstruktivt at de to skal delta i de samme gruppemøtene eller sitte i den samme salen. Alle forstår hvilken avsporing dette fort vil bli. Hva mediene vil være opptatt av.

Dette kan hindres hvis begge eller i det minste en av de to ryddes av veien i nominasjonsprosessen. I Sør-Trøndelag har nominasjonskomiteen innstilt mot Giske, men ingen er trygge på at maktkampen er over. Giske tar mer enn gjerne en kamp om plass på lista, og alt er mulig. Da er Oslo-lista laverehengende frukt for de som ønsker å unngå at både Giske og Tajik ender opp på Stortinget. Jeg har hørt det hevdet at Oslo «må ta ansvar». Altså for ro, for framtida, for partiet. Tajik må ofres. Kanskje er det dette Eggum rigger til for?

Arbeiderpartiets lister med sikre stortingsplasser blir kortere og kortere. I Oslo er det nå bare tre plasser i sola. At partiet må velge mellom Gunaratnam og Tajik er en illustrasjon på partiets onde sirkel. Lavere oppslutning gir færre plasser på Stortinget, færre plasser gir mer intern kniving og bråk. Nå har sentralstyremedlem Eggum bidratt til mer støy og atter en ny spinn på balladen om Giske og Tajik.

