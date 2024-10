Brenna bekymret for nye Nav-tall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

154.853 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av september, viser ferske tall fra Nav. Det tilsvarer 4,4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år.

5800 flere går på AAP nå enn på samme tid i fjor. Økningen er på 5,8 prosent.

Samtidig har det vært en marginal nedgang det siste kvartalet. Det kan ifølge Nav tyde på at antallet AAP-mottakere er i ferd med å stabilisere seg.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er likevel bekymret for utviklingen.

– Det er bra at tallene stabiliserer seg, men jeg mener det må skje en tydeligere nedgang. Vi vet at det høye sykefraværet har mye å si for utviklingen av AAP-tallene. Derfor må vi få ned sykefraværet og få flere tilbake til arbeidslivet, sier Brenna.

– Å falle utenfor er verken bra for den enkelte eller for samfunnet, fortsetter hun.

Nav-direktør Hans Christian Holte peker også på høyt sykefravær.

– Flere starter på ytelsen enn for ett år siden. Dette samsvarer med det høye sykefraværet vi har hatt det siste året, som indikerer et fortsatt høyt sykdomstrykk i befolkningen. Samtidig ser vi at det er flere som går ut av ytelsen nå enn tidligere, sier Holte i en pressemelding.

I Oslo fikk 19.274 personer arbeidsavklaringspenger ved utgangen av tredje kvartal. Det er en stabil utvikling fra andre kvartal. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er hoveddiagnosene blant dem som går på AAP i Oslo.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Debatt: Tar advokatene ansvar for sine råd?

Les også: Her er Brennas plan for å fikse uføreeksplosjonen (+)