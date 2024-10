Lysbakken tar oppgjør med Senterpartiet: – Virkelig arrogant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Måten Senterpartiet behandlet SV på i opptakten til valget i 2021, var virkelig arrogant. Sp led av hybris og svekket aktivt forholdet til et parti de kunne bli avhengig av å samarbeide med, skriver Lysbakken i sin nye bok «I alle dager – Min historie: Vår tid», som kommer torsdag.

Saken ble først omtalt av VG.

– I det hele tatt var det lite kontakt og null koordinering mellom Vedum og meg på vei inn i den avgjørende valgkampen. Jeg var frustrert over det, og forbauset, forteller Lysbakken i boken.

Han beskriver hvordan han opplevde at Senterpartiet og lederen Trygve Slagsvold Vedum gradvis distanserte seg fra SV før stortingsvalget i 2021.

– Retorikken beveget seg sakte, men sikkert bort fra det som bare hadde vært en usynliggjøring av SV. Den dreide seg stadig oftere om å ta avstand fra SV generelt og fra miljøsaken spesielt. Vedum dyrket fiendebilder av byfolk som kjørte elsykkel og drakk kaffe med melk, skriver han.

– Strider mot alt jeg har erfart

Lysbakken, som da var SV-leder, innrømmer i boken at han ble en smule fornærmet over oppførselen til tidligere regjeringspartner Senterpartiet.

– Var jeg en smule fornærmet over Senterpartiets avvisning? Jeg var vel det. Det dreide seg imidlertid mer om politisk skuffelse enn om forfengelighet, skriver Lysbakken.

– Å gå fram på den måten strider mot alt jeg har erfart er klokt i politikken. Skal du lykkes over tid, må du bygge positive relasjoner til andre. På et eller annet tidspunkt blir de gode å ha, skriver han.

Vedum: Selektiv lesning av historien

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum svarer slik på Lysbakkens oppgjør i VG:

– Det står han fritt til å gjøre, sier Vedum til avisen.

Men han mener at Lysbakken har utelatt en viktig del av historien når han sier at Sp forsuret stemningen før 2021-valget:

– Lysbakken har en litt selektiv lesning av historien. Jeg var tydelig også før stortingsvalget i 2017 på at jeg helst ville ha en Ap/Sp-regjering, så dette var ikke noe nytt før 2021-valget. Det er en linje jeg har stått for over tid, sier Vedum.

Slo tilbake mot slutten

Lysbakken skriver i boken sin at han til å begynne med aksepterte vendingen Senterpartiet tok.

– I årene før 2020 oppfattet jeg Senterpartiets posisjonering mest som et taktisk spill for å tiltrekke seg borgerlige velgere. I jakten på Frp-ere og Høyre-folk passet det dårlig med tett hopehav med SV. Det aksepterte jeg, og jeg ga også uttrykk for det i samtaler med Vedum, skriver han.

Da valgkampen i 2021 for alvor var i gang, begynte SV å svare hardt tilbake, ifølge den tidligere SV-lederen.

– Lenge vendte vi det andre kinnet til, og jeg stanset også de fleste ivrige SV-erne som ville ut og kritisere Sp for manglende klimapolitikk eller for identitetsposering i debatter om kjøtt og bensin, skriver Lysbakken.

