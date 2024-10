Forskere slår alarm om høye miljøgiftnivåer hos norske barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seks forskere slår alarm i et debattinnlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening med tittelen «Alarmerende høye miljøgiftnivåer i blodet hos norske barn». Særlig dreier det seg om en gruppe miljøstoffer som omtales som PFAS.

– Det finnes tusenvis av slike stoffer, og nesten ingen av dem er undersøkt. Det vi vet, er at vi får i oss en cocktail av både uorganiske og organiske miljøgifter, også går det ofte mange år før vi skjønner at disse stoffene er farlige, sier forsker og overlege Anne-Lise Bjørke-Monsen til TV 2.

Hun sier barn er ekstra utsatt for eksponering av miljøgifter fordi stoffene overføres fra mor i svangerskapet og i morsmelken. Bjørke Monsen etterlyser tiltak fra regjeringen.

– Jeg er skuffet over at myndighetene ikke tar dette mer på alvor. De bør være mer på befolkningens side, sier hun.

Deler bekymringen

Helse- og omsorgsdepartementet er blitt forelagt kritikken.

– Vi deler bekymringen for nivåene av miljøgifter som er påvist i mennesker, og særlig barn. Derfor har Norge sammen med flere andre land tatt initiativ til et forbud mot bruk av PFAS, sier statssekretær Usman Ahmad Mushtaq (Ap) til TV 2.

Han understreker at EU for tiden behandler et forslag om forbud mot PFAS.

Kan ikke vente

Men Norge kan ikke vente på et forbud i EU, mener SVs Lars Haltbrekken.

– Vi må begynne å handle på egen kjøl for å få kastet ut denne dritten som ødelegger helsa vår. Vi kommer til å ta opp denne saken med både helseministeren og klima- og miljøministeren, sier Haltbrekken.

Les også: Må ta til takke med helsefarlig luft (+)

Les også: Lager penger av stoffer som kan skade helsa og naturen (+)

Les også: Naturvernforbundet: Stans andeløpene (+)