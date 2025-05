Ny satsing i kampen mot utenforskap: – Kan ikke akseptere at barn og unge faller utenfor

I forrige uke skrev Dagsavisen om at det i nedslagsfeltet rundt Stovner sportsklubb bare var åtte prosent av barna på barneskolene som var medlem av idrettslaget. 100.000 barn og unge står utenfor skole eller jobb, og det koster ifølge beregninger fra Oslo Economics samfunnet 73 milliarder kroner.

Nå setter regjeringen i gang et bredt samfunnsoppdrag som skal eliminere utenforskap innen 2035.

– Vi setter nå i gang et tiårig arbeid, med en visjon om at ingen barn og unge skal falle utenfor. Det er et veldig ambisiøst mål, og derfor trenger vi veldig mange kloke hoder med i dette prosjektet, forteller barne- og familieminister Lene Vågslid til Dagsavisen.

Systematisk til verks

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Kjersti Stenseng og statssekretærer fra ytterligere fire departement, gjennomførte Vågslid et oppstartsmøte med arbeidslivets parter, Forskningsrådet og en rekke frivillige organisasjoner i forrige uke.

– Utenforskap i samfunnet er en velkjent utfordring, men til tross for gjentatte innsatser fra flere hold har andelen unge som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring vært nokså stabil over tid. Nå går vi i gang med et nybrottsarbeid, der vi prøver en ny tilnærming med bredere innsats som er basert på mer kunnskap og tydeligere mål på veien, sier Vågslid.

Statsråden forteller at de denne gang går med systematisk til verks enn de har gjort tidligere, og da er spesielt den forskningsbaserte tilnærmingen annerledes. Tidligere har man satt i gang tiltak og ofte ikke sjekket før etter prøveperioden er over, men nå skal hvert tiltak bli koblet opp mot et forskningsmiljø som kan finne ut om tiltaket fungerer eller om det må justeres underveis i prosjektet.

– Vi har for eksempel satt i gang mange inkluderingstiltak innenfor frivillighetsfeltet, men har ikke alltid kunnskapen som skal til for å si hvilke som er vellykket. Nå skal vi i større grad koble på forskere, for å måle effektene underveis. I tillegg skal vi undersøke hvilke barrierer og flaksehalser som finnes og ta grep for å fikse det både på statlig og lokalt nivå, forteller Vågslid.

Dugnad med delmål

Med så mange involverte parter kreves det god koordinering, og derfor var den lokale og regionale forankringen viktig for mange av deltakerne.

– Dette vil bli en dugnad på samfunnsnivå der mange parter må bidra. Både kommuner og fylkeskommuner, bedrifter, frivillighetssektoren og barne- og ungdomsorganisasjonene vil være veldig viktige her. Vi har allerede bevilget 117 millioner kroner til Forskningsrådet, som har utlyst midler til samarbeidsprosjekter for inkludering av barn og unge. Dette skal gi oss mer kunnskap om hva som faktisk fungerer eller ikke, sier hun.

Regjeringens delmål

Med et så stort arbeid som skal pågå ganske lenge, har det også blitt meislet ut seks konkrete delmål på veien mot målet om å betydelig redusere utenforskap innen 2035.

Øke deltakelsen i barnehage blant barn fra familier med lav sosioøkonomisk status

Øke andelen ungdom som deltar i organiserte fritidsaktiviteter med 10 prosentpoeng

Halvere andelen barn og unge med lav livskvalitet

Redusere de selvrapporterte psykiske helseplagene til barn og unge med 25 prosent

Øke andelen unge som fullfører videregående opplæring

Øke antallet på unge som er i jobb og utdanning betydelig

– Veldig stor nytte

Generalsekretær Ragnhild Bjørkum Vassbotn i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) var blant dem som deltok på møtet, og hun synes prosjektet er spennende og håper det vil gi gode resultater på sikt som kan hjelpe barn og unge som faller utenfor.

– Det vi ser blant våre medlemmer er at mange viser stor vilje til å satse på økt deltakelse og inkludering for barn og unge, men veldig mange spør oss hvordan de skal få det til. Her sitter ikke vi på alle svarene, så hvis vi kan få god forskning på de tiltakene som faktisk fungerer og hvorfor ville det vært av veldig stor nytte, forteller Vassbotn til Dagsavisen.

Hun var på oppstartsmøtet veldig opptatt av å inkludere barn og unge selv i prosjektet.

– Ofte kan det å få innspill og tilbakemeldinger fra de det faktisk gjelder bli oversett i så store prosjekter, så jeg er veldig glad for at statsråden selv tok opp viktigheten av barn og unges medvirkning allerede på dette første møtet. Det gjør ikke at vi kommer til å snakke mindre om det de neste ti årene, men dette var en positiv start og noe vi ser fram til å jobbe videre med, sier Vassbotn.

Må prioriteres

Generalsekretæren påpeker én ting som spesielt viktig for at prosjektet skal fungere.

– Det som ofte er en frustrasjon for oss når det kommer til prosjekter om inkludering er at det veldig ofte er prosjektbasert og at man må søke midler til nye tilskudd hver gang man skal gjøre noe. Så blir det kanskje prøvd ut i ett år eller tre, før man ikke får videre støtte til det. Altfor ofte blir prosjekter avsluttet uten at vi faktisk får testet ut grundig nok om tiltaket har en effekt eller ikke, sier Vassbotn og kommer med følgende oppfordring:

– Både i dette prosjektet og lignende prosjekter må vi få teste ut tiltaket i lang nok tid, og få nok midler og rammene til å se om det faktisk fungerer. Og hvis det gjør det må de midlene bli tildelt forutsigbart og over lengre tid, og ikke bare bli avsluttet etter kort tid, forteller Vassbotn.

Barne- og familieministeren sier at arbeidet med utenforskap er viktig for regjeringen, og at det er noe de har prioritert og ønsker å prioritere i kommende budsjetter.

– Vi kan ikke akseptere at 100.000 barn og unge står utenfor skole eller jobb, og at det koster samfunnet enorme milliardsummer som vi gjerne skulle brukt på andre ting. Dette er et tema som engasjerer, og som er viktig for oss i Arbeiderpartiet, og som alle har en felles interesse av skal bli løst. Samtidig er det ingen quick fix-løsning her, men vi er allerede tett på og vil prioritere dette arbeidet, avslutter Vågslid.

