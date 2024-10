Listhaug ber Støre stanse støtten til batteriselskapene

Til sammen har de fire batteriprosjektene i Norge fått 1,1 milliarder kroner i tilskudd og lån fra staten, viser tall Aftenposten har samlet inn.

Ifølge avisen er det et ønske om enda mer, blant annet fra selskapet Morrow i Arendal, som er avhengig av et statlig lån på 1,5 milliarder kroner for videre drift.

Det lånet og andre slike subsidier vil Listhaug ha slutt på, forteller hun til Aftenposten. Hun kaller det gambling med milliarder av skattebetalernes penger.

– Regjeringen må komme med en klar beskjed om at det ikke skal betales ut flere statlige kroner til batteriprosjektet. Å sløse bort 1,1 milliarder kroner er mer enn nok, mener hun.

Flere av batteriselskapene har støtt på både økonomiske og tekniske utfordringer, og flere planer er lagt på is. To av selskapene vil produsere i Kina i stedet for Norge foreløpig, og Freyr i Mo i Rana vil blant annet si opp 35 ansatte i høst.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) skriver i en epost at regjeringen hele tiden har vært tydelige på at det er privat kapital som må lede an i satsinger innen batteri. Hun påpeker at private har investert mer enn 18 milliarder i ulike batteriprosjekter i Norge siden 2021.

– Fremtiden i prosjektene må bestemmes av eiere og aktører i markedet, sier hun.

Hun peker samtidig på at støtten til batteriselskapet Freyr ble gitt under Erna Solbergs regjering, en regjering Listhaug og Frp støttet.

