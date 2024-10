Halv milliard ekstra til barnevern – Oslo får ingenting: – Er så lei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oslo er den eneste kommunen i landet som selv har ansvar for alle barnevernstjenester, og faller derfor ikke under det statlige barnevernet, skriver NRK.

Regjeringen styrker barnevernet med til sammen 800 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett. 552 av disse millionene går til det statlige barnevernet og kommer derfor ikke Oslo til gode.

– Jeg er lei av at regjeringen gang på gang ignorerer Oslo når de skal styrke institusjonsbarnevernet, sier Oslos sosialbyråd Julianne Ferskaug (V) til NRK.

Hun peker på at Oslo kommune står overfor de samme utfordringene som resten av landet når det gjelder prisøkninger og at det er en økningen i alvorlige voldsepisoder begått av unge under den kriminelle lavalderen.

– Sett i lys av dette er det uforståelig at regjeringen lukker øynene for hovedstadens behov for å ivareta disse barna, sier byråden til NRK.

