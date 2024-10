Frp: – Staten skal ikke tjene penger på kloakk

– Vi er veldig bekymret når vi ser på økningen i de kommunale avgiftene, som er et resultat av store investeringer som må gjøres i tekniske anlegg, sier Limi til NTB.

Stortingspolitikeren og nestlederen har ledet programkomiteen i Fremskrittspartiet, som i neste uke legger fram utkastet til partiets nye politikk for perioden 2025–2029.

– I snitt utgjør disse avgiftene 14-15.000 kroner før moms for en vanlig familie. Men vi har jo eksempler på Senterparti-styrte kommuner der avgiftene ligger på over 28.000 kroner per år, inklusiv moms. Da vil jo et momsfritak være på 5600 kroner i året, sier han.

Gir ekstrainntekt til staten

De kommunale avgiftene på vann, avløp og renovasjon skal være selvfinansierende. Det vil si at regelverket krever at innbyggerne må betale den summen det koster å levere tjenestene.

– Når investeringene i kommunene går opp, vil også avgiftene gå opp. Og hvis staten skal ha full moms på toppen av avgiftene, så betyr jo det en merinntekt til staten, sier Limi.

Momsen på avgiftene er i dag på 25 prosent. Men i forslaget til statsbudsjett for neste år går regjeringen inn for å kutte satsen ned til 15 prosent fra 1. mai 2025.

7 milliarder kroner i året

Frp vil altså gå enda lenger – og ha momsen helt bort. De vil også fjerne den for renovasjon, hvor satsen fortsatt er på 25 prosent.

– Vi stilte jo spørsmål om dette til Finansdepartementet i fjor høst, om hvor mye det vil koste å fjerne denne momsen. Vi fikk til svar at det vil utgjøre cirka 7 milliarder kroner på årsbasis, sier Limi.

Han lurer på om regjeringen kan ha latt seg inspirere av spørsmålet.

– Jeg tenker kanskje at grunnen til at finansminister Trygve Slagsvold Vedum kommer dette kuttet nå, riktignok bare fra 25 prosent til 15 prosent, det kan jo være fordi han leste budsjettspørsmålet vårt og tenkte at, «yes, ja, dette var litt smart, sier Limi.

– Et viktig bidrag

Svært mange kommuner har allerede varslet at de vil øke avgiftene med store summer de neste årene.

Høyre-styrte Oslo kommune har for eksempel varslet en avgiftsøkning på 63 prosent de neste tre årene.

– Vi mener at å fjerne momsen et viktig bidrag for å holde litt igjen, og begrense effekten av den avgiftssøkningen som vi vet kommer i svært mange kommuner, sier Limi.

