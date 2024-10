Politiet: Høiby-saken vil ta tid

Av Peter Tálos/NTB

To og en halv uke etter at Marius Borg Høibys forsvarer skrev at de ønsket å gå i nye avhør med politiet, er det fremdeles ukjent hvordan politiets etterforskning ligger an.

– Det tar nok mer tid å etterforske saken, og det er vanskelig å si noe tidspunkt for innstilling foreløpig, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til NTB torsdag.

– Jeg kommer ikke til å si noe om det nå, svarer Høibys forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til NTB på spørsmålet om Høiby har vært i noen nye avhør i løpet av de siste to ukene.

Ett avhør

Saken mot Høiby startet da politiet 4. august rykket ut til en adresse på Frogner etter at det hadde vært en voldshendelse på stedet om natten. I etterkant ble kronprinsesse Mette-Marits sønn siktet for kroppskrenkelse og skadeverk, men ble løslatt.

I den påfølgende etterforskningen, og massive offentlige omtalen av saken, har to av Høibys ekskjærester, påvirkerne Juliane Snekkestad og Nora Haukland, fått status som fornærmet, og siktelsen mot 27-åringen er utvidet til å også omfatte mishandling i nære relasjoner.

Den 14. august ga Høiby en uttalelse der han innrømmer vold og rusbruk, noe advokaten hans kaller en erkjennelse av straffskyld.

Først 27. august stilte Høiby til sitt første avhør med politiet. Dagen etter reiste han til Italia.

Mens de fornærmede kvinnene i saken har stilt opp i flere avhør hos politiet, er det ikke gitt opplysninger om at den siktede selv har blitt avhørt flere enn den ene gangen i slutten av august. Da uttalte Bratlien at Høiby ikke hadde tatt stilling til siktelsen.

Taus om nye avhør

– Når det gjelder avhør, ønsker vi ikke å si noe om når det gjennomføres, sier Grøndal i politiet.

En siktet i en straffesak, slik Høiby er nå, har ingen plikt til å forklare seg til politiet. Det kan imidlertid bli vurdert som en formildende omstendighet dersom en siktet velger å avlegge en uforbeholden forklaring til etterforskerne. Dette kan igjen føre til lavere straff innenfor strafferammen når saken eventuelt kommer opp for retten.

En måned ut i etterforskningen ble Høiby ilagt besøksforbud mot den første av de fornærmede kvinnene.

Den 8. oktober sa kvinnens bistandsadvokat til NTB at politiet etterforsket et mulig brudd på dette besøksforbudet. Opplysningen kommer etter at Høiby ti dager etter at besøksforbudet ble ilagt, ble pågrepet av politiet på en hytte på Skeikampen. Da mente politiet at han hadde ringt ekskjæresten fra et skjult nummer.

Les gså: Soleklar favoritt til å ta over etter Jonas (+)

Les også: Seltzer om Trump: – Har nærmest gått troll i ord allerede (+)

Les også: Øystein Sunde til Dagsavisen: – Oslo er i ferd med å ødelegge seg selv