Arild Hermstad og Ingrid Liland nominert på topp for MDG i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble klart på Oslo MDGs nominasjonsmøte tirsdag kveld.

– Hermstad har klare ambisjoner om å bryte sperregrensen på 4 prosent, som kan gi MDG en stor gruppe og en avgjørende vippeposisjon på Stortinget. Forrige gang sto det om under 2000 stemmer, skriver Oslo MDG i en pressemelding.

Hermstad håper å få med seg partiets nestleder Ingrid Liland og flere andre inn på Stortinget.

– Nå skal vi mobilisere vår store, grønne bevegelse og knuse sperregrensen neste år for å ta Norge trygt ut av olja, stanse naturtapet og fri oss fra overforbruket som lager utenforskap og økologisk kollaps. Jeg gleder meg til å kjempe for et grønnere, varmere og mer skapende Norge, sier han i meldingen.

Oslo MDGs nestleder Margit Martinsen Bye ble valgt som partiets ungdomskandidat på tredjeplassen.

Les også: – Jeg er bekymret for at Norge er blitt Europas gjerrigknark

Les også: Eksperter: Statsbudsjettet kunne ha vært strammere

Les også: Midtøsten-ekspert: – Israel har ikke mange venner (+)