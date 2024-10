Synagogen i Oslo markerer Hamas-angrepet: – En sorg at vi ikke lenger snakker sammen

– Det er noe av det vi sørger mest over, at vi har måttet pause dialogen med andre muslimske miljøer og palestinske grupper, sier Bahar i forbindelse med ettårsmarkeringen av Hamas-angrepet i Israel.

Det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel ble starten på krigen på Gazastripen. I den anledning deltar kong Harald, kronprinsparet og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en minnemarkering sammen med medlemmer av Det Mosaiske Trossamfund i synagogen i Oslo.

Det er også varslet demonstrasjoner utenfor Stortinget knyttet til ettårsdagen.

Har kjent på utenforskap og ensomhet

– Det betyr veldig mye for oss at kongen og kronprinsen vil være sammen med oss denne spesielle dagen. Den jødiske minoriteten i Norge har det siste året følt seg alene. Jøder i Norge har kjent på utenforskap og ensomhet. Det har ikke vært mer antisemittisme i Norge siden 1945, sier Bahar.

Styrelederen mener det bare fins én måte å få slutt på krigen på:

– Jeg tror det fortsatt sitter 101 gisler hos Hamas. Det er kommet tydelig beskjed fra alle hold om at alle må løslates. Da blir veien til fred kort, sier Bahar.

– En dramatisk dag

Mandag opplyste israelske myndigheter at de tror at 63 av gislene som ble tatt til fange for ett år siden, er i live i Gaza. Blant dem er ti kvinner og to barn, ifølge en opptelling som AFP har gjort.

Han mener den jødiske historien og deres perspektiv er veldig fraværende i det norske mediebildet. Ensidig kritikk mot Israel fører til mer antisemittisme, ifølge Baha.

– Dette er en dramatisk dag for jøder flest, med flere dramaer samme dag. Det å kunne reflektere ett år etterpå hvor dramatisk den dagen var, er svært viktig, sier han – samtidig som han åpner for flere meninger.

– Det er sjelden det ikke er flere meninger blant jøder, og vi har respekt for alle meninger, også fra andre hold, understreker han.

Les også: – Jeg er bekymret for at Norge er blitt Europas gjerrigknark

Les også: Eksperter: Statsbudsjettet kunne ha vært strammere

Les også: Midtøsten-ekspert: – Israel har ikke mange venner (+)