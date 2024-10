Fredrik Skavlan gjør TV-comeback

– Om jeg takket nei til det her så hadde jeg for alltid tenkt på hvordan det kunne blitt, sier han, ifølge Aftonbladet.

Programmet skal etter planen sendes neste høst, og ifølge hovedpersonen selv er det er nytt konsept. Han kaller det hele for en utfordring.

– Det er et journalistisk program og et studioprogram, men det mer her og nå enn kanskje «Skavlan» var. Men det er altfor tidlig å si hva det er, for det er fortsatt et program som er under utvikling.

Skavlan var i mange år en av Nordens mest kjente talkshow-verter, men har ikke vært å se på skjermen siden 2021 da programmet «Skavlan» takket for seg etter 12 år. Programmet ble sendt både i Norge og i Sverige. I Norge ble det først sendt på NRK 1 fra 2009, før TV 2 overtok i 2018.

