Bjørn Rune Gjelsten siktet etter jaktulykke – kona ble truffet av hagl

I en pressemelding bekrefter Gjelstens investeringsselskap Gjelsten Holding at ekteparet var involvert i ulykken.

Lokalavisa Østlendingen omtalte saken først.

– I en situasjon der rype ble felt for en eldre hund av Bjørn Rune Gjelsten, ble Solveig Gjelsten truffet av noen hagl på lang avstand, cirka 40–50 meter. Solveig Gjelsten ble for sikkerhets skyld fraktet til Ullevål, og har ingen alvorlige skader, skriver de i pressemeldingen, som er sendt ut på vegne av ekteparet.

Det opplyses videre at ekteparet er i dialog med politiet om ulykken.

– Dette er en traumatisk opplevelse for ekteparet Gjelsten, og de ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til mediene knyttet til hendelsen, heter det i pressemeldingen.

Kona ble ifølge politiet truffet i både halsen og overkroppen.

Gjelsten er nå siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen og det er tatt beslag i et våpen. Til VG bekrefter han at det var han som avfyrte skuddet.

