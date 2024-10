300 millioner i statsbudsjettet til kirkerestaurering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I 2025 vil det komme 300 millioner kroner i en tilskuddsordning som skal gå til å restaurere kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Nationen.

Regjeringen har allerede satt av 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for inneværende år.

– Kirkene har stått til forfall og har vært for dårlig vedlikeholdt. De er viktige nasjonale kulturminner som befolkningen i både by og bygd er svært glade i, fortsetter Toppe, som har det øverste politiske ansvaret for kirkene i Norge.

I fjor lanserte regjeringen en kirkebevaringsstrategi med en årlig ramme på inntil 500 millioner kroner for å istandsette kirkebygg de neste 30 årene.

Stortinget har også vedtatt at alle middelalderkirker i stein skal være i god stand til tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.

Ifølge Toppe vil en del av midlene gå til å bygge opp håndverkskompetanse.

– Dette er et nasjonalt løft som skal pågå de neste 20–30 årene, sier hun.

