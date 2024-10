Rekordsommer for norske overnattingssteder

– Den lave kronekursen kan ha bidratt til at det er mer attraktivt for både utlendinger og nordmenn å feriere i Norge. Utenlandske besøkende får mer for pengene sine her enn tidligere, mens nordmenn kanskje har valgt å bli hjemme på ferie fordi reiser til utlandet har blitt dyrere, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De 16,7 millioner overnattingene er det høyeste SSB har målt siden statistikken startet i 2016.

Nordmenn sto for 10,4 millioner av overnattingene, som er en økning på 2,8 prosent fra i fjor sommer. Utlendingene hadde 6,3 millioner overnattinger, som er en økning på 3,1 prosent fra i fjor og det høyeste som er målt.

Nordland hadde den største økningen i antall overnattinger med 143.000 flere enn i fjor.

– Ønsket om en «coolcation» i storslått natur kan ha ført til at rekordmange utenlandske turister fant veien til Nordland denne sommeren. Det fine sommerværet nordpå kan ha kommet som en overraskelse for mange, og samtidig ha fristet flere nordmenn til å ta turen dit, sier Aasestad.

Oslo hadde den nest største økningen i antall overnattinger, mens Vestland hadde den tredje største økningen.

Agder og Vestfold hadde på sin side nedgang i overnattingene.

