– Ja vel, så kom hit til Helgeland, da

Da VG i sommer rullet opp saken «Drit i Lofoten» og pekte på at man heller burde reise til Helgeland for å oppleve en magisk sommer med dramatiske naturomgivelser og matopplevelser, var det en ting som slo meg:

«Faen. Nå er vi VIRKELIG avslørt».

Jeg, som Helgelandspatriot og fastboende, har forsøkt mitt ytterste å verne om regionens fortreffelighet og hindre at folkehavet skal trekke hit. Jeg har skrevet om ferjekaos, strandede hvaler og kommunetrøbbel. Men alt forgjeves, for folk kommer hit i hopetall.

Forståelig nok.

Så hvis du først kommer hit til oss på Helgeland, så er du velkommen. Som en metaforisk fredspipe skal jeg gjøre opp for mine forsøk på å få dette stedet til å fremstå uattraktivt ved å dele en reiserute med store opplevelser langs veien. Riktignok er naturen det store trekkplasteret, men jaggu er det også gode forhold for oss som liker å gjøre andre ting i tillegg.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

(NB: Dette gir meg også en anledning til å vise fram bilder jeg har tatt på min ferd, som min sosiale medier-angst hindrer meg i å dele ellers).

Da starter vi! Gitt at du kommer kjørende fra det dårlige været i Sør-Norge, starter vi sør i regionen:

1. Torghatten i Brønnøy

For den vante eventyrer og reisende kommer ikke denne destinasjonen som en overraskelse, akkurat. Det kjente landemerket har vært et yndet turistmål i mange år, men nå er hullet enda mer tilgjengelig for folk som ønsker å besøke det! I vår ble trappesteiner opp og ned til hullet ferdigstilt, som gjør turen mer tilgjengelig.

Utenfor Brønnøysund finnes et fjell du kan gå tvers gjennom, og se havet strekke seg ut i horisonten mot Trøndelag. (Gorm Kallestad/NPK)

Så ta på deg skoa, og tenk på hvor kult det faktisk er å gå tvers gjennom et fjell! Vel nede kan du nyte et måltid ved campingplassens restaurant, eller du kan stikke til byen Brønnøysund som er like ved for å nyte småbylivet.

---

Visste du forresten at Torghatten i mange år har hatt en praktisk funksjon? For unge sjøfolk som skulle lære seg å seile leia før GPS var påtenkt, var det unike landskapsformasjoner som ga dem en pekepinn på at de var på riktig vei. Torghatten hører til sagnet «Trollfjell i nord», om de syv søstre og Lekamøya som var på flukt fra kongesønnen Hestmannen. Sagnet forteller at Hestmannen, som hadde sett seg ut Lekamøya som sin fremtidige hustru, innså at han ikke kunne få fatt i møya. Han sendte så av gårde en pil mot henne, slik at heller ingen andre kunne få hennes gunst. Brønnøykongen så dette, og kastet hatten sin mot pila i et forsøk på å redde Lekamøya. Pila traff hatten, jenta fikk leve – og så sto sola opp, og alt ble til stein.

For sjøfolk ble sagnet dermed brukt som en huskeregel når de skulle lære seg å navigere, for å vise dem at de var på riktig vei nordover. Lekamøya på øya Leka, Torghatten i Brønnøy, fjellformasjonen de sju søstre ved Sandnessjøen og fjellet Hestmannen mellom Lurøy og Rødøy på kysten har alle spesielle preg som gir steingode, levende bilder på sagnet.

---

Torghatten er et populært turistmål som nå har blitt enda mer tilgjengelig for folk som ønsker å oppleve fjellet. (Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland )

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

2. Vega-trappa (og Ylvingen)

Viva las Vega!

Øya er virkelig på lista over “up and coming” turistmål, og er en kort ferjetur fra Brønnøysund. Til vanlig er det 1200 fastboende på øya, men med 65.000 turister i 2022 alene gjør at de neppe føler seg så alene der ute!

Og er det rart? På Vega kan du nyte late dager på stranda, eller være i aktivitet til lands, vanns og til fjells. På vestsida av øya kan du gå Vegatrappa, som er 2000 trinn opp til fjellet Ravnflåget (350 m.o.h). På toppen av trappa ser du utover det som utgjør Vega – nemlig 6000 øyer som omringer deg, hvorav flere har vært bebodd inntil nylig. Det er nettopp dette som utgjør Vega Verdensarvområde, en status øya fikk fra UNESCO på grunn av samspillet mellom natur og mennesker gjennom tidens løp. I Verdensarven kan du padle, fiske og besøke øyene rundt.

Fra toppen av Vega-trappa kan man skue ut over de 6000 øyene som utgjør Vega Verdensarv. (Einar Lohne Bjøru)

Og hva med å ta en kort ferje- eller hurtigbåttur til Ylvingen? Den lille øya som ble landskjent gjennom NRKs suksesserie «Himmelblå» er i aller høyeste grad levende, med Himmelblå kafé i full drift. Ta en vandretur gjennom kulissene som utgjorde dramaserien, eller planlegg turen til en av konsertene som foregår på øya? Blant andre Tromsø-bandet Violet Road har gjestet Himmelblå brygge, til en fullsatt kai.

Bandet Violet Road tok båten sin til Ylvingen ved Vega, og spilte for en fullsatt kai under korona-pandemien i 2021. (Einar Lohne Bjøru)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

3. Rakelfjæro på Herøy

Rakelfjæro på Herøy gir en unik utsikt mens man vurderer om man skal kjøle seg ned i det asurblå-fargede havet. (Einar Lohne Bjøru)

Fra Vega tar du ferja til fastlandet – kun for å komme deg ut til øyriket igjen! I Herøy kommune finner du en strand ulik mange andre. Med utsikt til fjellrekka «De syv søstre» kan du ligge å nyte den rene Helgelandslufta mens du vurderer å dyppe kroppen i havet foran deg. Lang-grunt og oversiktlig gjør dette til et fortreffelig sted for barn å leke i havkanten.

Og blir du solbrent, sulten og lei saltvann i ørene, stikker du til den nedlagte skolen Skolo for en pizza eller en skolo-bolle, og en god kopp kaffe. Kjenner du lysten på å dra på deg fjellskoa og trekke opp i høyden, er det en kort kjøretur videre til nabokommunen Dønna, der fjellet «Dønnamannen» ligger klar til å ta imot deg.

Dønnamannen tar deg fort opp i høyden, og på toppen venter et luftig overblikk over kyst-leia. (Einar Lohne Bjøru)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

4. Sjøgato i Mosjøen

Når du har fått nok av vonde Gore-Tex-sko, sand overalt på kroppen og våte håndklær, er det kanskje på tide å vende tilbake til det mer urbane? Kombiner det med en tidsreise, og sett kursen mot Mosjøen og Sjøgato!

Sjøgato er nemlig en hel gate der tiden virker å ha stått stille siden 1800-tallet. Vakre trehusbygninger i ulike farger langs vannkanten er en fryd for øyet og Instagram-linsa.

De gamle trebygningene huser nå for tiden noen gode kafeer der du finner en god kopp kaffe og noe bakst, eller antikviteter, gallerier eller håndverks-sjapper – og kanskje det spilles en konsert akkurat når du er der?

Sjøgato, Mosjøen (Emilie Solbakken / Visit Helgeland)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

5. Rødøyløva (og Myken)

Men Helgeland er jo Norges store øyrike, og etter et bybesøk må man jo søke ut til ytterkanten av kysten igjen – denne gang øysamfunnet Rødøy.

Rødøyløva er omringet av bratte fjellvegger og kritthvite strender, og en og annen restaurant av høy klasse. (Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland )

Det er en grunn til at den lille øykommunen opplever ferjekaos om somrene. Rødøy gir deg både storslått natur og kulinariske høydepunkt. Mest kjent er Rødøyløva, et fjell som skyter opp fra havet og skuer ut over nordre Helgeland, omringet av kritthvite strender som gir skikkelig «syden-vibes». Øya er omringet av flotte områder, som gjør padling og bading om til en tilgjengelig aktivitet.

Veien opp til Rødøyløva er spektakulær, og man bør holde seg til stien for å ikke havne langt utpå kanten. (Einar Lohne Bjøru)

Og hva med å droppe grillmaten akkurat denne dagen, og sjekke ut restauranten Klokkargården? Beliggende ved foten av Rødøyløva er et gammelt hus som ble bygget som internatskole, og senere var en fjøs – men som i dag står støtt som en full-renovert herregård som serverer «hjemmelaget mat etter bestemors kokebok».

Klokkargården på Rødøy er en mat-skatt som er langt utenfor allfarvei. (Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland )

Og når du først er på ferie her, kanskje du har mulighet til å ta med sykkel? Hurtigbåt og ferjer gjør hverdags-eventyr veldig enkelt fra sykkelryggen.

Men er det et sted du ikke trenger sykkel, er det øya Myken i Rødøy kommune. Med kun 800 meter vei er fiskeværet et yndet mål for deg som vil ha alt i umiddelbar nærhet, men ikke så mange mennesker rundt deg. Her er nemlig bare 10–15 fastboende. Det er dog ikke noe hinder for at øya tilbyr «alt» du måtte ønske, fra dagligvarebutikk til kafeer, restauranter og kulturopplevelser, og ikke minst – en egen whisky-katedral. Øya er nemlig tilholdssted for en av Norges største whisky- og gin-destillerier.

Myken har undertegnede enda ikke fått besøkt, men den lille øya står høyt oppe på lista over neste destinasjon. Ses vi der? (Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland )

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Og så til sist …

6. Alle steder innimellom

Over har jeg gitt deg en nybegynner-guide til konkrete opplevelser på Helgelandskysten som du kan reise hjem og fortelle venner og bekjente om, og til alle ukjente på sosiale medier. Men de ekte skattene på Helgeland finnes på sideveiene og ferjestoppene som du egentlig ikke tenker over.

Så hvis du vil oppleve rå og urørt natur, fine folk, og kanskje finne ditt eget lille paradis som er ukjent for andre, så ta sjansen og hopp av allfarvei.

Hopp av på ferjens mellomstopp som kan hete Vågsodden, Stokkasjøen og Tro, eller Austbø og Sleneset. Stopp bilen på Terråk eller i Utskarpen, eller ta av E6 og kjør videre inn veier der skiltene viser navn som Hattfjelldal eller Hemnesberget. Eller et helt annet sted som dukker opp på din ferd.

Jeg kan garantere at et lite slag av eventyrlyst langs Helgelandsveien kan gjøre at du finner ditt eget lille sted som du forelsker deg i.

Og du? Hold dette for deg selv, da, så slipper vi Lofoten-tilstander her også!

Kanskje finner du ditt eget paradis på Helgeland, som ikke er nevnt noe sted? (Einar Lohne Bjøru)

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)