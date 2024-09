Utforsk ditt nærmeste ferieland - på to hjul

Sommerferien er forbi, men høstferien nærmer seg med stormskritt. Eller kanskje er du en av dem som liker å legge neste sommers slagplan i god tid. Hvis ikke planene allerede er spikret, hva med å utforske Norge på to hjul?

– Man vet ikke hvor fint det er før man har prøvd, sier seniorrådgiver Ola Bustad i Syklistforeningen til Dagsavisen.

– Norge har så mye flott natur å by på og egner seg absolutt for ferier. Man kjenner lukter og hører lyder, og man ville ikke vært i nærheten av å få de inntrykkene i bil. Jeg anbefaler alle at heller enn den bilturen, prøver de en litt kortere tur på sykkel, fortsetter han.

Syklistforeningen er en landsdekkende organisasjon som jobber for at flere skal velge sykkel og bærekraftig transport. Ifølge Bustad får de mange telefoner fra både inn- og utland med spørsmål om sykkelturer i Norge. Særlig er det syklister som har peilet seg inn på litt lengre turer som tar kontakt for å høre hvilken rute de bør velge.

Sykkelveier på kryss og tvers

Norge kan by på flere sykkelmuligheter, og blant annet finnes det ni nasjonale sykkelruter (se faktaboks). Dette er et nettverk med lange sykkelveier, og Visit Norway skriver at noen av rutene kun anbefales for «erfarne syklister og dedikerte eventyrere». Det er likevel også alternativer for dem som sikter seg inn mot kortere turer.

«Du trenger ikke være topptrent for å feriere på to hjul. Det fine med sykkelturer er at du selv kan bestemme nøyaktig hvor lang hver etappe skal være, og hvor ofte du har lyst til å stoppe på veien.» skriver turistnettsida. Flere av de kortere turene er også på lista deres over noen av Norges flotteste sykkelturer.

Nasjonale sykkelruter

Dette er de ni nasjonale sykkelrutene:

Kystruta. Følger hele norskekysten og er delt opp i flere delstrekninger.

Kanalruta og Telemark. Har sin kjerne langs Telemarkskanalen.

Fjord og fjell. Går fra Kristiansand til Haukeli og går videre til Røldal. Følger derfra Nasjonal turistveg Ryfylke til Stavanger.

Hallingdal og Rallarvegen. Er delt opp i to etapper. Den ene fra Drammen over Blaafarveværket til Hallingdal og Geilo. Den andre er Rallarvegen som via Nasjonal turistveg Aurlandsfjell går rundt Hallingskarvet.

Middelalderdalen og Mjølkevegen. Er delt opp i to etapper. Den ene går fra Larvik over Kongsberg og Geilo til Gol. Den andre fra Gol over Golsfjellet til Beitostølen via Jotunheimvegen og Fefor til Vinstra.

Sognefjellsvegen. Omfatter verdenarvsområdene Røros og Bergen, og de nasjonale turistveiene Rondane og Sognefjellet.

Pilegrimsruta. Går fra Trondheim over Hamar og Oslo til Halden.

Finnmarksruta. Går fra Alta over Kautokeino til Kirkenes.

Villmarksruta. Går nær svenskegrensa mellom Halden, Finnskogen, Trysil, Røros, Tydal og Trondheim.

Kilde: Statens vegvesen

En tiende nasjonal sykkelrute fra Nordkapp til Lindesnes har blitt varslet, men Statens vegvesen har nylig opplyst overfor Dagsavisen at de er litt i tenkeboksen om ruta.

– Det å sykle Lindesnes-Nordkapp er blitt en «greie». Dette er en tur som «mange» tar, enten alene, sammen med én eller flere, eller som familietur. Vanlig tid på turen varierer mellom fire og seks uker, mens rekorden per dags dato er 108 timer og 45 minutter, sa senioringeniør Henrik Duus i Statens vegvesen.

Været kan være så mangt på Norgesferie. Men å sykle fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør har blitt populært. (passimage/Getty Images)

Lofoten vs. Helgeland

Ola Bustad sier det er noen sykkelturer som utmerker seg, særlig hvis man jakter natur og opplevelser. I sommer syklet han på Helgelandskysten, som han beskriver som en perle.

– Det er et fantastisk sted for øyhopping, og det er ganske topografisk flatt å sykle.

«Helgelandskysten i Nordland er rett og slett en sykkelperle der det ikke er stappfullt av folk. Her kan du sykle vakre Kystriksveien, kåret til en av verdens flotteste veier, med utsikt til majestetiske fjell, hvite strender og tusenvis av øyer.», mener Visit Norway.

Bustad sier at mange har hørt om Lofoten, som har blitt et stadig mer populært reisemål. Han vil ikke anbefale å dra dit i høysesongen, men gjerne på andre tider av året. En utfordring er imidlertid at mange av fasilitetene er sesongåpne.

– Grunnen til at jeg ikke anbefaler Lofoten som sykkeldestinasjon, er de trafikale utfordringene der. Det er ekstremt mange biler. Men Helgeland er fortsatt et sted hvor det er relativt greit å komme fram. Infrastrukturen med hoteller er kanskje ikke den samme, men det er heller ikke det samme trøkket. Med sykkel slipper man å tenke på ferjekø, og når bilene har kjørt av ferja, har man veiene for seg selv.

I sommer skrev VG saken «Drit i Lofoten» og pekte på at man heller burde reise til Helgeland for å oppleve en magisk sommer med dramatiske naturomgivelser og matopplevelser. Dagsavisen skrev nylig om en mulig reiserute du kan ta for å oppleve Helgeland.

Du finner anbefalinger for både lette og tyngre sykkelturer i Norge. Dette bildet skal være tatt på Helgeland. (kapulya/Getty Images/iStockphoto)

Kanaler og tog

Mulighetene er mange også andre steder i landet. Osloboerne har marka rett utafor dørstokken, med et nettverk av sykkelveier det bare er å kaste seg over. Et lite stykke inn i Oslomarka kan du besøke stuer som Kikut og Bjørnholt, Mariholtet og Lilloseter. I Indre Østfold trekker Bustad fram «Den gylne linje», som går langs Østfoldbanens østre linje.

– Området er Norges svar på Toscana. Det er rett og slett et fint og litt morsomt sted å besøke, sier Bustad.

Du kan ta med deg sykkelen på tog og ture rundt 40 minutter ut av Oslo for å slippe å starte i mer tettbygde strøk.

– Og så må jeg trekke fram en rute som heter Mjøstråkk. Da har du mulighet til å sykle Mjøsa på langs, fra nord til sør, på begge sider av vannet. På vestsiden ved Gjøvik får du en god del høydemeter å forsere, men for øvrig er det en ganske snill rute. Det er en flott tur som går på rolige og fine veier.

– Den går delvis mellom Minnesund og oppover mot Hamar på den nedlagte jernbanen der. Hamar er et flott sted å enten starte eller stoppe. Fordelen ved å velge turer som går i nærheten av en jernbane er at du kan dele opp etappen, og kan bruke toget som transport til og fra, fortsetter han.

Inne på de ulike togselskapenes nettsider kan du lese mer om hvordan du kan ta med sykkelen på toget. Blant annet må du på noen strekninger reservere sykkelplass.

Ellers gir Bustad tommel opp til Telemarkskanalen, der du også finner en av Norges nasjonale sykkelveier. Et historisk sus og kanalbåter følger deg på turen, og det er en rekke sykkelstier og -veier å velge mellom.

Rallarvegen er populær blant syklister, her fra Finse. (Issaurinko/Getty Images)

Ser du vestover trekkes særlig Rallarvegen ofte fram. Den vanligste ruta starter 1000 meter over havet ved Haugastøl, og tar deg 81 kilometer ned til Flåm. Før du kommer dit går veien forbi blant annet Finse.

– Turen går midt i det beste av natur, og man bør vurdere å ta med teltet og slå seg ned et fint sted langs ruta. Eventuelt kan man ta inn på Finsehytta.

– Rallarvegen går fra Ustaoset til Myrdal. Mange sykler videre ned til Flåm, og jeg kan anbefale å ta turen videre til Aurlandsvangen. Derfra kan man ta båt over til Gudvangen, og videre til Voss eller Bergen. Hvis man velger returen fra Flåm eller Aurland, kan det være greit å vurdere å ta Flåmsbanen opp igjen til Myrdal, mener Bustad, som advarer at det på Vestlandet fort kan bli noen høydemeter for å komme seg til perlene.

Grussykkel, telt og regntøy

Hvis valget har falt på sykkeltur, er det flere tips som går igjen. Husk regntøy, vindjakke, noe å ha på hendene og ull – også om sommeren. Går du for å telte underveis betyr det mer oppakning, men det er også flere overnattingssteder som kan lette lasten for dem som vil ha det litt mer behagelig.

Form og sykkel er to andre viktige ting å tenke på før du drar. Noen ruter passer for alle, også familier med barn, mens andre turer vil kreve mer av deg.

Hva med å utforske Norge fra sykkelen?Blant mange sykkelveier er det noe for de fleste, som her fra en skogsrute sør i landet. (naumoid/Getty Images/iStockphoto)

– Hvordan definerer man god og dårlig form? Jeg tror de fleste som legger ut på litt lengre turer, kjenner sin egen form. På SykkelNorge kan man gå inn og se på ruta, da får man også opp profilen og kan se hvor mange høydemeter det er totalt. Eller så må man bare ta seg god tid og legge inn pauser for mat og hvile. For dem som ikke er i den beste formen, er det greit å prøve seg på litt flatere ruter først, sier Bustad.

– Jeg har snakket med mange som synes at elsykler er veldig behagelig, og man kan trimme så hardt man vil og få den motstanden man vil. Med elsykkel blir Norge på et vis flatere, fortsetter han.

Nettsida SykkelNorge skal hjelpe folk med å finne sin neste sykkeltur, og plattformen ble laget blant annet fordi Syklistforeningen fikk så mange spørsmål om rute-anbefalinger. I tillegg til avstand, stigning og vanskelighetsgrad, kan du også lese om hva slags underlag rutene byr på. Dette fører oss til et annet viktig poeng før du legger ut på tur: Hva slags sykkel bør du velge?

Bustad sier det er veldig avhengig av den som sitter oppå. Det er viktig å satse på trygghet og komfort, mener han. Grussykkel eller terrengsykkel er trygge valg som tåler litt oppakning. Går du for landeveissykkel med tynne hjul kan du stå overfor noen utfordringer hvis du ikke setter deg inn i ruta på forhånd. Bustad fraråder de mer tradisjonelle syklene med kurv, ettersom de ofte veier en del. Og så er det elsyklene, som har blitt stadig mer populære, men da er det viktig å planlegge for hvordan du kan lade dem opp.

