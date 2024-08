De reiser verden rundt nesten gratis, mens bankkontoen fyller seg opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

BERGEN (Dagsavisen): Å være en ekte globetrotter er drømmen til mange. Men ofte blir det med drømmen, når kalkulatoren kommer på bordet og kostnadene regnes sammen.

Slik var det også for Brandon Medina (32) fra New York i USA, da han som tenåring drømte om å reise verden rundt. Hvordan i alle dager skulle han få råd til det, han som knapt var ferdig med skolen og jobbet som kampsport- og klatreinstruktør?

– Jeg tok flysertifikat og tenkte at en jobb som pilot kunne oppfylle drømmen. Men jeg kom raskt fram til at det å fly var som å sitte på et kontor i luften. Det var overhodet ikke det jeg ønsket, forteller Medina til Dagsavisen.

– Så da begynte jeg å søke rundt på nettet etter beste mulig måte å reise verden rundt på. Jeg kom over en blogg som omtalte hus- og dyrepass. Man får gratis bolig hvor som helst i verden, mot at man passer kjæledyret til huseieren når de er bortreist. Først trodde jeg det ikke var ekte, det virket jo helt sprøtt, fortsetter han.

Hoppet i det

Men jo da, det var det. Flere nettsider, som Trusted Housesitters, Care og Rover, tilbyr denne tjenesten. Medina har opprettet profil hos de fleste av dem. Tidlig i 20-årene begynte han så smått å opparbeide seg erfaring og få referanser hos lokale huseiere i New York. Så tok han det store spranget ut i verden, og sågar helt til andre siden av kloden.

– Jeg fikk et dyrepass-oppdrag i Australia og kjøpte en enveisbillett med et visum på ett år, sier 32-åringen.

Oppdraget varte en måned, og i mellomtiden fant han nye australske boliger og kjæledyr som trengte pass.

Hunder er Medinas favorittdyr. (Privat)

– I ett år flyttet jeg fra det ene huset til det andre, før jeg dro til New Zealand og reiste rundt der i tre måneder. Deretter dro jeg seks måneder til Thailand, så til Japan og andre land i Sørøst-Asia. Da jeg dro hjem til USA etter to år, hadde jeg sett mer av utlandet enn av mitt eget hjemland. Da bestemte jeg meg for å ta oppdrag rundt i USA også.

Fulltidsjobb

Nomadelivet ble en livsstil, nærmest en besettelse. Medina forteller at han ikke hadde et eget sted å bo, men satset alt på et liv som omreisende dyrepasser, helst med langvarige oppdrag på flere måneder.

– Jeg elsker det, og lever akkurat slik jeg drømte om. Det er en eneste stor opplevelse.

12 år senere har han godt over 75 dyrepass-oppdrag på CV-en, fordelt over mesteparten av verden. Samtidig har bankkontoen hans fylt seg opp med penger han har tjent som frilansskribent og andre tilfeldige jobber han har kommet over.

– Blant annet tjente jeg gode penger på såkalt «matched betting», som er ganske stort i Australia.

For uinnvidde går «matched betting» kort fortalt ut på å utnytte nettbaserte spillselskapers bonusordninger, der man satser penger på alle utfall av en kamp, samtidig som man sanker inn bonusutbetalinger selskapene gir til spillere.

– Med inntektene og nesten ingen levekostnader kunne jeg spare omtrent alt jeg tjente.

På Europaturné

Mye av pengene gikk til billetter videre med fly og tog. Men den løsningsorienterte amerikaneren fant en måte å spare penger også der.

– Bonuspoeng på alle typer kredittkort og kundekort! Jeg har fått mange gratis flyturer med oppsparte bonuspoeng. Blant annet denne turen til Norge, forteller han.

For nå er han i Norge. Men i motsetning til før, reiser han ikke alene denne gangen. Han har fått selskap av kjæresten Korra Schroeder (23), som han har klart å lokke inn i sin særdeles uvanlige livsstil.

Schroeder og Medina sammen med hunden Daisy, som de passet i Delafield, Wiscosin. (Privat)

– Jeg har alltid hatt lyst til å reise, særlige etter jeg møtte Brandon og fikk høre om hans erfaringer. To-tre måneder inn i forholdet begynte vi å legge planer for turer, forteller Schroeder.

Snart hadde også hun blitt en erfaren hus- og dyrepasser. I perioder tar hun pauser, og bor da hjemme hos foreldrene i Madison, Wisconsin.

– De er veldig støttende, og hjelper til både med planlegging og tilrettelegging. De skjønner greia, for familien min liker veldig godt å reise. Flere ganger har vi droppet julegaver til hverandre og heller spleiset på reiser til varmere strøk i Hawaii, Florida eller California.

– Blir dere ikke lei av å stadig flytte på dere?

– Jeg synes det er gøy, men jeg er også hjemmekjær, så etter hvert ønsker jeg å få min egen lille flekk. Det er fordeler og ulemper med begge deler, sier Schroeder.

– All reisingen kan være stressende, og den første tiden på et fremmed sted er det mye å sette seg inn i. Men man faller til ro til slutt. Derfor er det best med langvarige oppdrag, supplerer Medina.

Paret gjør seg kjent på kjøkkenet. (Birthe Steen Hansen)

Drømmer om eget hus

De får se og oppleve mye. Som ivrige turgåere liker de best å dra til steder med vakker natur og turmuligheter. Denne sommeren har paret blant annet passet undertegnede journalists rekkehus og katt i Bergen, før de dro videre til Oslo for å ta seg av to hunder på Skøyen. Derfra skal de videre til Storbritannia, Sveits og Finland. Kanskje Spania og Portugal.

I to uker bodde amerikanerne i Bergen mens de passet journalistens katt Mira. (Birthe Steen Hansen)

Om ett års tid regner de med å dra hjem igjen, og kanskje til og med slå seg til ro i hjemstaten til Schroeder.

– I løpet av alle disse årene har jeg spart så mye penger at jeg snart har råd til et eget hus i Wisconsin. I hvert fall til egenkapital. Planen er å kjøpe et hus med utleiedel, så vi kan betale et boliglån med leieinntektene, forklarer Medina.

– Skal dere ha kjæledyr da?

Selv om de begge beskriver seg som dyreelskere, trekker de litt på det før de svarer.

– Kanskje ikke med det første, men etter hvert en katt … begynner Medina.

– Og en slange. Eller kornsnok, da, fortsetter Schroeder.

– Ikke alle steder egner seg for kjæledyr, som små leiligheter. Jeg forstår meg ikke på folk som har dyr når de bor i leilighet. Dyr både trenger og fortjener stor boltreplass, tilføyer Medina.

– Hva er det rareste dyret du har passet?

– En ku, kanskje? Det var på en bondegård. Men en gang var det en som etterlyste pass til en kenguru-baby i Australia. Jeg søkte på oppdraget, men fikk det dessverre ikke. Det hadde vært kult, det!

