Over 400 møter opp på Fattighuset. Noen må gå tomhendt hjem

I høstsola utenfor Fattighuset på Grønland i Oslo står to karer i rosa vester.

Ronny Olsen og Kenneth Weiby fra avdeling 2 Oslo/Akershus i Norsk Arbeidsmandsforbund har vært på plass i flere timer allerede, og pakket mat i hvite plastposer.

De er spente. Om en halvtime er det to ting som skal deles ut: Plastposene, og en sjekk på 40.000 kroner.

– Årsmøtet i avdeling 2 har vedtatt at vi skal donere 40.000 kroner til Fattighuset. I dyrtida vi lever i nå er det viktig å tenke på dem som kanskje har det litt ekstra tungt, forteller Olsen.

Middag til 400 personer

Olsen peker mot haugene av hvite plastposer bak seg. Nå gjenstår det bare å pakke noen til, så er de straks oppe i 400. Innholdet består av alt fra pitabrød og grønnsaker til torsk og burgere.

Siden klokka ni i dag tidlig har han, sammen med flere av de cirka 50 frivillige ved Fattighuset, vært med på å pakke dem.

Snart skal posene deles ut til dem som trenger det mest.

På andre siden av veien står en annen stabel med presenning over: En indisk restaurant har laget 400 porsjoner med middag som skal deles ut. Middagen kommer i tillegg til de hvite plastposene – de oppmøtte får med seg begge deler.

– Jeg blir rørt. Først og fremst over hvor mange frivillige som står på. Det er tøft og tungt arbeid, og de gjør det frivillig – kun med det formål å hjelpe andre. Det er rørende, sier Olsen.

– Det er en anerkjennelse, vi får hjelp, sier Christine Tetlie ved Fattighuset. Fredag mottok de 40.000 kroner fra avdeling 2 i Arbeidsmandsforbundet. Leder for avdelingen, Ronny Olsen, stod for utdelingen. (Jan-Erik Østlie )

Ikke nok til alle

Olsen og Weiby viser vei inn på bakrommet. Rundt seks personer ikledd rosa vester går rundt en stabel med matkasser og putter mat i de resterende posene. Løk og poteter, brød og fanta blir fordelt i hver av dem.

På fredager er det mat, på mandager er det klær som deles ut. Maten kommer fra både matbutikker og matsentralen, men det er dessverre ikke nok til alle.

Pågangen er så stor at de som ikke får mat nå, må vente til neste fredag – men da er de sikra. Alle som kommer, får nemlig en lapp med nummer som blir levert ved oppmøte. Det er dette som er køsystemet.

– Fattighuset er en frivillig organisasjon og er avhengig av donasjoner for å få hjulene til å gå rundt. Derfor er vi glade for å gjøre det vi kan for å bidra, sier Olsen.

– En anerkjennelse

Christine Tetlie sitter i styret i Fattighuset og har nettopp ankommet matpakke-rommet.

Hun hilser på de frammøtte og forteller at gaven på 40.000 kroner betyr mye.

– Det er en anerkjennelse, vi får hjelp. Som dere har sett her, så er det mye jobb for en frivillig organisasjon. Vi opplever at det blir flere og flere mennesker i nød, og det klarer vi ikke å demme opp under. Det er harde tider for mange, sier Tetlie.

Hun forteller at pengene skal gå til drift, som kanskje bedre sanitærforhold, og julegaver.

– Jula er en tung tid for mange. Det er da du føler at du virkelig har falt utenfor. Du har ikke råd til å kjøpe gaver, og det oppleves sårt. Vi skal ha julegaveutdeling og der skal vi prøve å få en koselig stund, forteller hun.

Håper flere vil gjøre det samme

Klokka har så vidt bikket 11, og utenfor Grønland kirke har det dannet seg en 100 meter lang kø ned mot stabelen med indisk middag.

På gata kommer folk med blå lapper med nummer på. Flere har med barnevogner.

En gammel dame med rosesjal rundt hodet bytter lappen mot en hvit plastpose. Den er for tung til at hun klarer å bære den selv.

Olsen ser mot køen.

– Det er mange som trenger ekstra hjelp nå. Jeg håper flere avdelinger vil gjøre det samme som oss, sier han.

