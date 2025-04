3.-divisjonslag sjokkerte VIF i cupen – keeper ble straffehelt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der ble Gamle Oslo-keeper David Synstelien helten da han reddet tre Vålerenga-straffer. Hele laget stormet banen for å hylle ham.

– Det er helt sinnssykt. Vi har hatt så troen på dette. Vi gikk inn med en tanke om at vi kunne klare det. Vi er en familie der alle er sammen om en ting, og det er at vi kan tape og vinne sammen, sa Synstelien til NRK.

– Vi står sammen med en mann mindre. Jeg er så stolt, la han til.

Keeperhelten fikk tips fra tidligere VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey før straffesparkkonkurransen. Kwarasey er nå sportslig leder i Gamle Oslo.

Vålerenga måtte vente nesten hel omgang før ledermålet kom ved Elias Hagen.

Etter hvilen sendte Christiaan Ethan Wielens laget til himmels med utligningsmålet etter 72 minutter. Han ble byttet inn bare fem minutter tidligere. Like etterpå skjøt han i stolpen.

Vålerenga presset på for et vinnermål, men fikk det ikke.

– En veldig svak kamp av oss. Prestasjonen er svak, og det er ingen unnskyldninger, sa VIF-assistent Petter Myhre til NRK underveis.

Utvisning og straffedrama

På overtiden ble Riel Nguen ble utvist for to gule kort da han drøyde med å ta et innkast. NRK-ekspertene Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg var begge kritiske til dommerens avgjørelse.

– Han ene VIF-spilleren kaster ballen til meg mens jeg tok imot en annen fra en balljente. Jeg synes det er veldig strengt. Jeg tror alle som hadde fått den mot seg hadde vært uenig, sa Nguen til NRK.

KFUM Oslo havnet på sin side under mot Grei, men vendte kampen før pause. Til slutt ble det 5-1-seier.

RBK-Holm herjet

Oppgjøret mellom Varegg og Brann ble stoppet i noen sekunder etter et drøyt kvarter grunnet bruk av fyrverkeri på tribunen. Det ble så opplyst over anlegget at kampen ville bli stoppet om bruken av det fortsatte.

På banen hadde Brann full kontroll på motstanderen og vant 6-0. Molde har hatt en treg sesongstart, men slo Elnesvågen 7-0.

Noah Holm hadde en svært god dag for Rosenborg i 11-1-seieren over Rindal. Spissen scoret sju mål. Også Haugesund scoret mye i 11-0-triumfen over Nord.

Tromsø slo Hamna hele 10-0. Daniel Braut ble der toppscorer med fem mål. Viking slo Fana 6-0, mens Kristiansund tok seg videre med 5-1 over Melhus.

Sandefjord vant 5-0. Sarpsborg 08 tok seg videre med 4-0 over Sprint-Jeløy. Bryne slo Varhaug 4-0 i jærenduellen, mens Strømsgodset slo Konnerud 5-0.

