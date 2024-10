Kvinne dømt til fengsel for drapsforsøk i Sveio – brukte kjøkkenkniv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Haugaland og Sunnhordland tingrett finner det bevist at kvinnen stakk mannen minst to ganger i halsen med kniv – og at skadene var livstruende, skriver Bergens Tidende.

– Dersom fornærmede ikke hadde mottatt førstehjelp og medisinsk hjelp, ville han ha mistet livet grunnet blodtap, står det i dommen.

Kvinnen hevdet det var nødrett og sa seg ikke skyldig etter tiltalen. Kvinnens forsvarer begrunnet dette med at hun forsvarte seg lovlig mot «et ulovlig angrep fra fornærmede».

Rettens flertall utelukker ikke at kvinnen var i en nødvergesituasjon da hun knivstakk, men mener grensen for nødverge ble overskredet.

Kvinnen er også dømt til å betale mannen 220.000 kroner i oppreisningserstatning.

Les også: Kvinne dømt til fengsel etter falsk forklaring i forbindelse med 25. juni-terroren

Les også: Mann truet med kniv og ranet i Moss

Les også: Fritz’ millionutsikt: – Vil egentlig ikke at det skal stå i avisen